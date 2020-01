Interview: Freshtorge spricht über den Kinostart von "Kartoffelsalat 3"

Kiel

Es gibt keinen zweiten Teil von „ Kartoffelsalat“, weil zweite Teile nie gut seien. Mir fallen da schon ein paar Gegenbeispiele ein: „Aliens – Die Rückkehr“ von James Cameron, „French Connection II“ von William Friedkin, „Batmans Rückkehr“ von Tim Burton oder auch „ Star Wars: Das Imperium schlägt zurück“.

Freshtorge: Ja, stimmt, mir fällt jetzt auch noch ein: Ich fand auch „The Dark Knight“ besser als den ersten Teil von dieser „ Batman“-Reihe. Aber wir sind das mal durchgegangen und haben uns gedacht: Meistens ist es ja dann doch, dass zweite Teile oder Fortsetzungen eher schwierig sind und haben uns dann darauf berufen und gesagt: Komm, wir machen direkt den dritten. Wir gehen auf Nummer Sicher.

Und warum habt ihr ein Musical draus gemacht?

Ich habe auch als Teenager schon immer in Musicals mitgespielt. Das war nie was wirklich richtig Großes, mehr so hier mal in Wesselburen in den Schulen mitgemacht und schon immer viel gesungen und getanzt. Und der Produzent, auch vom ersten Teil, der wollte schon immer gerne mal einen Musical-Film machen. Dann haben wir uns gesagt: Wir wollen eine Fortsetzung von „ Kartoffelsalat“, aber schon etwas anderes machen. Wir wollten ja schon immer irgendwie auffallen und nicht so dieses Standard-Deutsche-Kino: Liebesromanze, Liebeskomödie. Dann haben wir überlegt, wie man ein Musical angehen könnte, weil man da ein bisschen was anders machen muss als bei einem normalen Film.

War es also eine besondere oder auch größere Herausforderung als bei einem reinen Spielfilm?

Ja, wieder eine andere Herausforderung. Wir hatten die große Aufgabe, tolle Musik zu schreiben. Wo der Regisseur wirklich unglaubliche Arbeit geleistet hat. Die Songs kommen von Michael David Pate, der auch beim ersten Teil Regie gemacht hat. Wir mussten auch Choreografien erstellen, dafür haben wir uns eine professionelle Choreografin geholt. Wir haben mit Profitänzern aus der Stage School in Hamburg gearbeitet. Wir hatten Tänzer aus Freiburg da, aus Rostock. Es war aufwändiger als ein normaler Spielfilm.

Du hattest ja vorher schon Gesangserfahrungen gesammelt und im Mai 2013 als Freshtorge ft. Sandra mit „Superstar“ sogar einen kleinen Hit gelandet – hat sicherlich geholfen…

Auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, ich kann okay singen, nichts Sensationelles, dass die Leute ’ne Gänsehaut bekommen – da haben wir andere im Film, die da wirklich was hinbrettern, wo man echt von den Stühlen fällt. Ich verbinde meine Gesangssachen immer mit Comedy-Elementen, und dafür ist es dann in Ordnung.

Die Songs stammen von Pate. Und das Script, hast du das im Alleingang geschrieben?

Nee, auch da kommt die Grundidee von Michael David Pate, der ist so der extrem kreative Kopf bei der ganzen Sache. Ich habe auch am Drehbuch mitgearbeitet bei den Gags, bei allem, was so Richtung Comedy geht.

Wie lief das Casting? Habt ihr für alle Rollen die Idealbesetzungen gefunden?

Wir hatten da ganz krasse Zufälle. Eine Woche vor Drehbeginn hat uns ein ganz wichtiger Schauspieler abgesagt...

...wer denn?

Martin Schneider. Dann mussten wir dafür jemand anderen finden und dann hatten wir ganz, ganz, ganz viel Glück, dass wir da seinen sehr bekannten Streamer und Youtuber gefunden haben, der heißt Knossi. Der hat eine Rolle hingelegt, das ist (lacht) echt sensationell. Ansonsten hatten wir ja wieder das Casting für die Komparsen in Heide. Da hatten wir auch durch Zufall jemanden entdeckt für ’ne größere Rolle, der kommt auch aus Heide. Marvin heißt der. Ansonsten sind wir super, super zufrieden mit allen, die wir für das Projekt gewinnen konnten – gerade weil der erste Teil ja auch ganz bestimmte Kritiken bekommen hat und nicht unbedingt als Qualitätsfilm galt. Zum Beispiel Katy Karrenbauer, Martin Semmelrogge und viele große Youtuber, die wieder zugesagt haben, bei dem Spaß mitzumachen.

Ja, viele Youtuber sind dabei. Ist das Ganze auch immer so ein Community-Ding?

Wie meinst du das genau?

Youtuber tauchen ja für gewöhnlich nicht so gehäuft in Filmen auf. Du als Youtuber hast sicher einen Pool, aus dem du schöpfen kannst.

Ja, genau. Ich bin ja jetzt schon ziemlich lange auf Youtube unterwegs und habe deswegen von vielen auch den WhatsApp-Kontakt und dann geht das halt ganz, ganz schnell. Da waren auch einige dabei, die jetzt gesagt haben: Hey, nett, aber vielen Dank, müssen wir jetzt nicht nochmal haben. Aber andere waren wieder dabei. Blümchen – Jasmin Wagner – hat sogar ’ne ganz, ganz große Rolle in dem Film und spielt total klasse. Wir sind wahnsinnig zufrieden mit dem Ergebnis, das kann man ja auch mal sagen. Dass wir beim ersten Teil auch wussten, was wir da haben – das war so lala. Und jetzt, so die ersten Kritiken, die wir bekommen haben – da waren wir selber überrascht, dass die den doch so positiv bewertet haben und wirklich sagen: Das ist ein ganz, ganz toller Film. Wir sind da ganz stolz drauf.

Otto Waalkes, dein Förderer, ist diesmal nicht dabei. Hast du ihn gefragt oder war das gar keine Option?

Nee, das war diesmal gar keine Option. Wir wollten diesmal einfach mal was ohne Otto machen. Das hört sich schief an, wir verstehen uns nach wie vor gut, da ist auch noch Kontakt. Aber Otto hatte übrigens auch viel zu tun in dem Zeitraum, wo wir gedreht haben.

Warum hast du hast wieder mit Michael David Pate gearbeitet. Never change a winning director, oder hat’s auch was damit zu tun, dass er wie du aus Heide stammt?

Ja, auch, sicherlich. Wir verstehen uns wahnsinnig gut, ich schätze den als Mensch und als Regisseur wirklich sehr. Von daher war das gar keine Option, das mit jemand anderem zu machen. Wir hätten, glaube ich – das gilt auch für den Produzenten, Hauke Schlichting aus Lunden –in Deutschland niemand anderen gefunden, die so ein Wahnsinnsprojekt auf die Beine stellen. Den Mut zu haben, so einen Musicalfilm ohne großen Verleiher zu machen, ohne Constantin oder Warner Brothers, die uns da mit ein paar Millionen Euro unterstützen, da hätte uns wahrscheinlich jeder bei dem Budget, das wir hatten, den Finger gezeigt: Das kriegst du im Leben nicht hin! Das sind halt zwei verrückte Typen und das bin ich auch, deswegen passt das ganz gut zusammen.

Du lebst immer noch in Wesselburen. Eher ungewöhnlich, Leute deines Erfolgskalibers zieht’s doch meist in die Großstädte wie Hamburg oder Berlin. Was schätzt du an der Kleinstadt?

Ich bin auch super gerne in Städten, ich war jetzt erst vorgestern wieder in Berlin und das hat auch Spaß gemacht, aber ich freu’ mich immer, wenn ich nach Dithmarschen reinfahr’ und ich seh’ dann die Kühe und die Schafe und die Windmühlen, das ist irgendwie Heimat für mich. Ich kann auch dieses Tempo in der Stadt nicht ab, das ist mir alles zu schnell, zu hektisch. Ich liebe das, sich auch mal mit den Leuten an der Kase zu unterhalten, ohne dass dahinten gleich jemand rummeckert: „Alter, nun sieh mal zu!“ Und ich hab’ hier in Wesselburen und Umgebung meine Freunde, die ich teils schon seit der Grundschule kenne, und die leben halt auch immer hier, Das sind richtige Freunde und falsche Freunde, die man halt in der Großstadt kennenlernt, die dann mit mir befreundet sein möchten, weil sie wissen, ich hab’ irgendwie drei Millionen Abonnenten oder so was.

Du hast lange gezögert und erst 2015 deinen Job als Schulsozialarbeiter an der Grundschule Wesselburen an den Nagel gehängt, obwohl du längst erfolgreich warst. Warum?

Das war, als der erste „ Kartoffelsalat“-Film rausgekommen ist. Da hab’ ich wirklich sehr, sehr lange überlegt, obwohl ich schon lange davon hätte leben können. Aber man hat Frau und Kind, Geld muss reinkommen. Bei Youtube hast du ja wirklich einen Arbeitsvertrag, und wenn’s halt irgendwie nicht mehr läuft, dann ist das halt auch ganz schnell mal vorbei. Online ist ja alles sehr, sehr schnell. Mein Chef hat dann gesagt: Pass mal auf, versuch’ das doch einfach mal und wenn’s nicht klappt, dann kannst du hier jederzeit wieder anfangen. Das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut und mir dann die Sicherheit gegeben. Dann hab’ ich gesagt: Okay, dann mach’ ich das jetzt – und ich bereue es nicht.

„ Kartoffelsalat 3“ läuft ja in etlichen Kinos an, sogar in Salzburg. Irritiert dich der Erfolg eigentlich manchmal noch?

Ich bin doch immer wieder überrascht. Der Film läuft jetzt auch noch in Österreich, der Schweiz und in Luxemburg. Ich bin halt kein Zahlenmensch, und wenn ich dann online so Zahlen sehe: Okay, das neue Video haben sich jetzt 300 000, 400 000 Leute angeguckt, dann freue ich mich, das ist ganz nett. Aber so richtig ’ne Dimension kriegt man eigentlich erst alleine wenn du so in einen Kinosaal gehst und da sitzen 100 Leute und die gucken dich an und dann denkst du. Boah, krass! Da sind 100 Leute wegen dir dahin gekommen, um sich das anzugucken.

Der erste „ Kartoffelsalat“-Streifen, der ja mit 360 000 Besuchern und einem Einspielergebnis von über 2,5 Millionen ja sehr erfolgreich lief, erntete damals flächendeckend vernichtende Kritiken. Obwohl schon vorgewarnt worden war, dies sei explizit kein Kritikerfilm. Hast du die Verrisse damals entsprechend locker genommen?

Schon als wir das Drehbuch geschrieben haben, war uns ja völlig klar, dass wir damit jetzt nicht den Kritikerpreis gewinnen. Wir haben einen albernen Film gemacht für eine junge Zielgruppe, die den überwiegend toll fand. Es waren halt alle über 18 und Kritiker, die den komplett vernichtet haben. Was auch völlig in Ordnung ist, die Leute wollten ihn dann auch kaputtreden. Es hat mir daran nicht alles gefallen. Man muss das auch immer mit dem Hintergrund sehen: Für das Budget, was wir hatten, und für die Zeit, die wir hatten, war die Produktion schon hochwertig. Das habe ich auch mit Humor genommen. Aber wir haben gesagt: Wenn wir jetzt ’ne Fortsetzung machen, dann wollen wir’s mal richtig geil machen, dann wollen wir auch mal zeigen, was wir können und das Produktionsniveau einfach noch mal steigern, verdoppeln, wenn nicht verdreifachen. Und wir sind jetzt richtig stolz darauf, dass uns das jetzt auch zurückgemeldet wurde bei der Premiere in Heide und eben auch vorgestern in Berlin von einigen Kritikern: Ey, Respekt, Leute, damit haben wir wirklich nicht gerechnet.

Aber der erste Film damals, der sollte schon auch Trash werden.

Ja, auf jeden Fall. Wir haben den Film „ Kartoffelsalat“ genannt und es ging um eine Zombie-Apokalyse an einer Schule. Wer da noch fragt: Leute, was habt ihr euch dabei gedacht, das ist ja total albern. Wir haben uns dann letztlich mehr darüber amüsiert, wie ernst diese Kritiker diesen Film genommen haben und sich darüber aufgeregt haben, was wir uns denn einbilden, so einen Film zu machen und, dass wir das Kino damit kaputt machen und so.

Man kann es ja auch positiv sehen: Internet Movie Database (IMD) verzeichnet ihn als „schlechtesten Film aller Zeiten weltweit“ – ist ja auch ein Superlativ. Damit machst du Ed Woods „Plan 9 From Outer Space“ Konkurrenz.

Wenn dieser erste Teil so mittelmäßig geworden wäre, dann hätte da ja auch niemand drüber gesprochen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt einen dritten Teil gemacht hätten, wenn er erste nicht so geworden wäre, wie er geworden ist. In dem Moment, wo wir diese Auszeichnung in Anführungszeichen – schlechtester Film der Welt – bekommen haben, da sind die Zuschauerzahlen wieder hochgegangen in den Kinos. Es haben ja alle davon berichtet. Das war für uns die beste Werbung, die wir hätten bekommen können. Auf diesem Wege, vielleicht kannst du das ja schreiben: Vielen, vielen Dank noch mal an alle, die diesen Film mit einem Stern bewertet haben bei IMD.

