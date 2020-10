Kiel.

Die Arbeiten sind hier auf die Galerie Cubeplus und die Galerie Onspace verteilt. Insgesamt 14 Stipendien wurden 2018/19 vergeben – neben neun Bildenden Künstlern wurden zwei Musiker und drei Literaten ausgezeichnet. Während letztere sich generell im Rahmen von Vernissage oder Finissage vorstellen, fällt diese Möglichkeit diesmal coronabedingt aus – die Räumlichkeiten in Kiel lassen an beiden Orten größere Menschenmengen nicht zu. Hilfreich ist da ein Video über alle 14 Teilnehmer und ihre Arbeiten, gedreht von Stipendiat Michael Gülzow (https://vimeo.com/456370784). Im Onspace kann man es sich ansehen – und noch einiges mehr.

An der Schnittstelle von Malerei und Skulptur

Da ist zum Beispiel die Arbeit von Ying-Chih Chen, mit der die aus Taiwan stammende Künstlerin Prozesse der Veränderung, die sie als Migrantin erlebt, in eine bewegte Installation übersetzt. Oder die hauchdünne Gipsskulptur von Lotta Bartoschewski, die wie ein bemaltes Blatt Papier im Raum steht. Auf der Schnittstelle von Malerei und Skulptur bewegt sich auch Meike Schlemmer mit einer Installation, die flächige, bemalte Elemente mit skulpturalen Formen kombiniert. Durch Schichtungen verdichtet ist die Fotoserie Chronologie zur türkischen Militärinvasion in Kurdistan, mit der Lisa Hoffmann die tägliche Veränderung der Bildstrukturen untersucht. Und Michael Gülzow geht mit viel Sinn für Humor in seinem Video der Frage auf den Grund, wie ein populärer Film funktioniert und wie dem Publikum durch geschickte Schnitt-Technik auch die absurdeste Geschichte plausibel gemacht werden kann.

Die „Regionale“ soll helfen, dass der Kontakt gehalten wird“

Sechs bis acht Arbeits- und Reisestipendien in Höhe von 6000 Euro vergibt die Kulturstiftung des Landes pro Jahr. „Es handelt sich dabei um Förderstipendien für die Zeit nach dem Studium“, so Sönke Kniphals, der die „Regionale“ seit 2012 kuratorisch betreut. Bedingung für die Bewerbung ist ein regionaler Bezug zu Schleswig-Holstein, etwa durch den Geburts- oder Studienort. Dabei geht es nicht darum, die Stipendiaten um jeden Preis im Land zu halten. „Viele Künstler leben heute in Berlin, Hamburg oder Wien. Die ,Regionale' soll helfen, dass der Kontakt gehalten wird.“

Auch ehemalige Stipendiaten sind dabei

Entsprechend dem diesjährigen Motto „Keep in Touch“ werden daher auch ehemalige Stipendiaten ins Boot geholt, sei es als Ausstellungsteilnehmer oder als Gastgeber für die Schau. Onspace-Kurator Detlef Schlagheck war 2015 Stipendiat der Kulturstiftung. Er freut sich, dass die „Regionale“ zum dritten Mal in Gaarden zu Gast ist. „Denn wir bekommen auf diese Weise ein Publikum ins Haus, das den Weg sonst nicht zu uns findet.“

Die Ausstellungen:

Galerie Cubeplus, Knooper Weg 104, Galerie Onspace, Iltisstraße 10. Bis 8. November. Kuratorische Führungen jeweils donnerstags 15 Uhr (Onspace), 17 Uhr ( Cubeplus). Anmeldung bis zum vorausgehenden Dienstag unter post@regionale-sh.de. Doppelkonzert am 16.10. im Onspace 20-23 Uhr.

