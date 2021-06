Timmendorfer Strand

Statt Dirty Loops spielt am Freitag, 25. Juni, um 21.30 Uhr auf der Main Stage das deutsch-schwedische Allstar-Quartett 4 Wheel Drive mit Nils Landgren, Michael Wollny, Lars Danielsson und Wolfgang Haffner. Statt US-Multiinstrumentalist Kurt Rosenwinkel steht nun der schwedische Kontrabassist Anders Jormin am Sonnabend, 26. Juni, mit der NDR Bigband auf der Freiluftbühne.

Saxofonistin ersetzt Saxofonistin

Saxofonistin Stephanie Lottermoser und Band ersetzen am Sonntag (27. Juni) Bariton-Saxofonistin Tini Thomsen und ihr Ensemble Mad Sax. Die Karten bleiben gültig. Tickets gibt es noch am Sonnabend für das Doppel-Konzert von Klaro! und dem Viktoria Tolstoy Quintett sowie der NDR Bigband feat. Anders Jormin und Raul Midón. Noch nicht ausgebucht ist auch das Konzert von Stephanie Lottermoser am Sonntag.

„Jazz Lab“ indoor auf der Hauptbühne

Die Open-Air- und Jazz-Café-Konzerte sind diesmal indoor auf die Maritim-Stage verlagert worden. Sie sind im Zweier-, Vierer- oder Sechserpack buchbar und überschneiden sich teils mit dem Hauptprogramm. Zu erleben ist im „Jazz Lab“ auch der diesjährige IB.SH-Jazz-Award-Preisträger Christian Höhn mit seiner Band Bluff und deren Version von Modern Jazz.

Absagen und Termintauschs

Abgesagt worden sind das Warm-Up der Big Band des Ostseegymnasiums auf dem Timmendorfer Platz und der Auftritt der Jazz Baltica Marching-Band. Die drei Night-Lab-Konzerte mit Samuel Blaser & Marc Ducret, Alberto Pinton und Das Kondensat sind nun im Jazz-Lab zu erleben. Beim „upptakt“ am Donnerstag spielen Saxofonistin Nicole Johänntgen und Band statt des Lisa Wulff Quartetts, das nun am Sonnabend in der späten Session auf der Maritim Stage und im „avslut“ am Sonntag zu erleben ist. Die Karten für die Night-Lab-Konzerte und für den „upptakt“ werden erstattet.

Jazz Talks ohne Publikum als Aufzeichnung

Die traditionellen Jazz Talks mit den Künstlern laufen in diesem Jahr ohne Publikum, werden aber aufgezeichnet und sind ab August in der Mediathek der Festivalwebsite und auf der YouTube-Page von JazzBaltica abrufbar.

Tickets unter www.jazzbaltica.de und über die Tickethotline 0431/23 70 70