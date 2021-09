Wie wünschen sich Schülerinnen und Schüler ein Museum? Antworten auf diese Frage soll das Projekt „MuseumsLAB“ liefern, das am Montag im Eisenkunstgussmuseum in Büdelsdorf gestartet wurde. Landesweit 750 Schülerinnen und Schüler sollen bis 2023 in den Kreisen und kreisfreien Städten befragt werden.