Für einige Läden geht's um die Existenz

Kiel

Schon seit Freitag waren seitens der Kieler Schaubude alle ihre Termine bis einschließlich 19. April abgesagt worden. „Wir arbeiten gerade mit Hochdruck an den Nachholterminen“, sagt Richard „Richi“ Schröder, seit knapp einem halben Jahr Inhaber des Clubs in der Legienstraße. Er habe das mit dem Team abgesprochen, das gearbeitet hätte. „Aber ich kann das einfach nicht verantworten als Inhaber, jetzt Leute in den Laden zu lassen“, sagt Schröder. Große Sorgen mache er um sein Team: „Man kann ja Kurzarbeit beantragen, damit meine Angestellten für die ausgefallen Schichten noch etwas Geld bekommen. Ich habe zwei im Team, die relativ stark darauf angewiesen sind.“ Die Miete werde er bezahlen können, aber es werde nun „größtenteils erst mal alles auf Kosten des Ersparten gehen“. Die Pause bis zum 19. April mache ihm „für die Jahresplanung einen ganz schönen Strich durch die Rechnung, aber die Existenz der Schaubude wird durch diesen Monat noch nicht angegriffen. Wir werden ihn abpuffern können“.

Tiefe Sorgenfalten im Prinz Willy

Im Prinz Willy ist das Konzert von Svavar Knútur für Sonntag abgesagt worden – der Singer-Songwriter möchte wegen der Corona-Krise lieber auf Island bleiben. „Der Booker hat gefragt, ob das Konzert im Herbst nachgeholt werden könnte“, erzählt Wirt Jörg „ Willy“ Wentorf. „Ich habe ihm geantwortet: Ich weiß gar nicht, ob ich dann noch da bin.“ Rücklagen habe er nicht, um diese Krise zu kompensieren. „Letztens hat schon ein Musiker aus den USA abgesagt für sein Konzert, das erst im Mai sein sollte.“ Nach einem guten Start ins Jahr bei den Besucherzahlen, seien sie zuletzt schon merklich geschrumpft, sagt Willy, „und wenn im Prinz Willy kein Konzert ist, dann kommt eh keiner“.

Max Nachtheater: Wirtschaftliche Folgen nicht absehbar

„Im Moment ist es ja noch freiwillig, heute hätten wir gar nicht schließen müssen“, sagte am Freitag Henning Puls, Geschäftsführer des Max Nachttheaters. „Aber ist natürlich klar, dass wir bei dieser Gefahrenlage schließen. Da geht die Sicherheit unserer Gäste vor.“ Die organisatorischen und wirtschaftlichen Folgen seien noch gar nicht absehbar. „Ich glaube, dass wir als große Betriebe noch relativ gut davor sind, aber ich glaube auch, es wird eine unfassbare Welle auf uns zurollen.“ Das Problem sei, dass Versicherungen an dieser Stelle wohl gar nicht griffen, Mieten und Löhne weiterliefen. „Und wir stehen natürlich erst mal mit einer Null-Einnahmen-Situation da.“

Hansa48: Instutionelle Förderung puffert ab

„Wir fallen ja einigermaßen sanft“, sagt Jan-Hinnerk Wittmershaus, Booker in der Hansa48, wo man nun auch bis zum 19. April dicht macht. Doch durch die institutionelle Förderung stünden die Löhne der Mitarbeiter des Kulturzentrums in der Hansastraße ja „nicht zur Disposition“. Abgesehen von einem drohenden behördlichen Verbot wäre es aber nicht richtig gewesen, einfach weiterzumachen, so Wittmershaus. Details, wie es weitergehe, sollen am Montag unter den Bewohnern besprochen werden – auch, was den Gastronomiebereich, das Sponti Hansa, betrifft. „Wir müssen ja auch wissen, wie sich die Stadt das weiter denkt“, sagt Wittmerhaus. Die Veranstaltungen für Freitag – Improtheater Szenenexpress – und Sonnabend – „Cakes and Concerts mit Jenobi – seien ohnehin schon zuvor seitens der Künstler abgesagt worden. „Bei uns ist es ja auch so, dass eine ganze Reihe der Künstler das nur im Nebenerwerb machen. Daher trifft es die wohl nicht ganz so hart.“

Mehr Kultur aus der Region hier