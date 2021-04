„Now“ haben Fury In The Slaughterhouse ihr erstes Album seit 13 Jahren getauft. Es klingt rockiger denn je. Online präsentieren will es die Hannoveraner Band einen Tag vor der Veröffentlichung am 23. April. Ab 11. Juni soll es auf Tour gehen, erzählt Sänger Kai Wingenfelder, der nahe Schleswig lebt.