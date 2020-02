Fvnkster$: Drei lässige Freunde

Kiel

Ende Januar sorgten sie bei der Release-Feier zu ihrem zweiten Album Makulatur für eine gut besuchte Hansa 48. Bevor sie zu ihrem Stil fanden war das Trio zehn Jahre in der 2004 gegründeten, mittlerweile aufgelösten Skate-Punk-Band Capsaicin aktiv. „Wir waren damals von Millencolin, Rage Against The Machine und Red Hot Chili Peppers beeinflusst. Bei letzteren inspirierten uns vor allem die Funk-Parts, die heute wesentlicher Bestandteil unserer Musik sind“, erzählt Philipp Einfeldt von der musikalischen Sozialisation der Fvnkster$.

Inspiration aus dem Plattenschrank

Da alle Mitglieder beruflich eingebunden sind, entsteht der Großteil ihrer Musik in mehrtägigen Sessions. „Wir blocken uns meistens ein komplettes Wochenende und stecken die Köpfe zusammen“, sagt Schröder. An Makulatur haben die Fvnkster$ insgesamt zwei Jahre lang getüftelt. Dafür griffen sie beherzt in ihre prall gefüllten Plattenschränke. Bei Einfeldt stehen etwa etliche Scheiben von Jazzfunk-Größe Roy Ayers im Regal, bei Schröder sind es The Commodores, hauptsächlich Funk und Soul aus den 70er Jahren. „Da findet sich immer etwas für ein Sample, dann kommen die eigenen Ideen hinzu“, erläutert Einfeldt die Arbeitsweise.

Jazz-Anteil soll für sich alleine stehen

Beim Debütalbum Bekannt aus Funk und Versen (digital erschienen) waren noch vereinzelt Rap-Parts zu hören. Auf Makulatur wollte man aber die Musik, insbesondere den Jazz-Anteil, mehr für sich alleine stehen lassen. Die komplette Produktion bis zum finalen Mastering übernehmen die Fvnkster$ selbst. Das Sahnehäubchen war die Veröffentlichung über das Berliner Plattenlabel Dezi-Belle Records. „Unsere eigene Vinyl in den Händen zu halten – damit ist ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen“, sagt Schröder. Übrigens waren Live-Auftritte bei den Fvnkster$ anfänglich gar nicht angedacht. Durch den vom Publikum positiv aufgenommenen Auftritt in der Hansa48 hat ein Umdenken stattgefunden.

Konzert in der alten Mu

Die nächste Gelegenheit, Fvnkster$ live zu erleben, gibt es am 7. März beim Frühlingsfest in der Alten Mu.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus der Kultur.