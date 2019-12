Musikalisch rasante Weihnachtsbäckerei

Kiel

Der Jugendtraum eines GMDs? Einmal Zuckowskis „In der Weihnachtsbäckerei“ dirigieren. Benjamin Reiners konnte ihn sich am 2. Advent im traditionellen „ Weihnachtskonzert zum Mitsingen“ der Kieler Philharmoniker erfüllen - und hatte dabei die hörbar hoch motivierten Jüngsten der Chorakademie ganz auf seiner Seite.

Euphorie mit Heerscharen der Jugendakademien

Überhaupt herrschte am Sonntagnachmittag viel jungdynamische Euphorie im ausverkauften Kieler Schloss. Das resultierte aus dem Beitrag von 260 Stimmen, etlichen Instrumentalisten und 14 Ballett-Engeln - alle unter dem Dach der Akademien am Theater Kiel über die Saison immer wieder professionell eingebunden in den Opernbetrieb am Rathausplatz.

GMD Benjamin Reiners als Moderator und Dirigent

Moderator und Dirigent Reiners, der wie sein Vorgänger Georg Fritzsch Wurzeln in der Kirchenmusik hat, versteht die Adventszeit als betont frohe Zeit großer Erwartungen und forderte daher frische Tempi - auch beim Mitsingen von bekannten Weihnachtsliedern durch das Publikum. Auch die Philharmoniker zeigten sich motiviert munter: ob gleich zu Anfang in der „C-Dur-Ouvertüre op. 101“ von Mendelssohn, beim „Sleigh Ride“ von Anderson oder (unter Leitung von Moritz Caffier und mit Solo-Sopranistin Caroline Nkwe) in der erlesen zarten „Abendsegen“-Szene aus Humperdincks „Hänsel und Gretel“.

Das Highlight? Vielleicht das Irish traditional „Christmas in the old man‘s hat“, hinreißend gesungen von den himmlischen Heerscharen der ganz jungen Beteiligten.

