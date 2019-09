Kiel

Eine „bunte Spielwiese“ soll das Ganze werden, unter dem Motto „Phil.feiert“. Und weil man auch Nachhaltigkeit im Blick hat, soll von verschiedenen Benefizaktionen im Festgeschehen der Förderverein Konzertsaal am Kieler Schloss profitieren: Für die geplante Grundsanierung kann man das Geld gut gebrauchen. Reiners weiß sehr wohl, wofür er sich, auch als neuer 2. Vorsitzender des Fördervereins, einsetzt: Selbst wenn er im Schloss bisher nur im Bewerbungsverfahren am Pult stand, hat er die Intimität des Saales, die Nähe zum Publikum schon sehr zu schätzen gelernt.

Premiere für das "Musikalische Quartett"

Eine Nähe, die er zum Auftakt am Wochenende in vielerlei Hinsicht erreichen will: Nicht nur auf der von Chorakademie und Philharmonikern begleiteten Schiffstour (Start ist um 13.30 Uhr ab Seegarten) oder dem von Fanfaren eröffneten gemeinsamen Weg vom Anleger hoch zum Schloss, auch im neuen Gesprächseinführungsformat „Das Musikalische Quartett“, bei dem am Sonntag ab 15 Uhr natürlich (in gewisser Tradition) Daniel Karasek und neben Reiners auch die neue Konzertdramaturgin Waltraut Anna Lach und der Komponist Stefan Johannes Hanke über das Philharmonische Programm und historische Kontexte der Uraufführungen sprechen werden: Ralph Vaughan Williams Serenade to music, Joseph Haydns 5. Sinfonie Le Matin, als Reiners’ „Herzensstück“ Johannes Brahms’ Sinfonie Nr. 4 und SJ Hankes aktuelle Auftragskomposition Ropes and Knots – schon der Titel („Seile und Knoten“) steht hier nicht nur für musikalische Verdichtungen und Verflechtungen, sondern auch für eine maritime Anbindung an Kiel.

Orchester-Ensembles bieten Live-Jukebox

Nach dem Konzert (mit Kinderbetreuung) ganz nah am Publikum pflegen der Dirigent und seine Philharmoniker den engen Kontakt weiter, wenn es draußen vorm Schloss auch für Nicht-Konzertbesucher wieder „Phil.feiert“ heißt. Verschiedene Ensembles aus dem Orchester bieten unter dem Motto „Phil.dreht“ eine Art Live-Jukebox, und mit „Phil.Glück“ kann man bei der Orchesterlotterie nicht nur eine Probestunde an der Pauke oder eine „Grabenkarte“ für die Oper gewinnen, sondern als 1. Preis auch als Gast beim neuen GMD zu Hause dessen Kochkünste austesten.

Eine konzertierte Aktion mit vielen Mitstreitern

Der bunte Auftakt ist eine konzertierte Aktion. Im Rahmenprogramm mischen die Musikfreunde Kiel, die Gesellschaft der Freunde des Theaters, der Förderverein Konzertsaal am Kieler Schloss, der Verein Theatermuseum Kiel und die Betreibergesellschaft Kiel Concerts mit. Mit selbstgebackenem Kuchen etwa, mit salzigen Zutaten, mit einer Fotoaktion, mit Kaffee und Packeis aus dem Bauchladen. Auch die Kieler Gastronomen, die auf dem Vorplatz vertreten sind, wollen aus ihren Erlösen die Benefizaktion unterstützen, freute sich Benjamin Reiners gestern. Und weil das Konzert am Montagabend darauf, künftig immer schon um 19.30 Uhr, wiederholt wird, soll auch da gefeiert werden. Im Vorfeld trifft sich erneut das „Musikalische Quartett“, und anschließend wird der „Musikalische Absacker“, möglichst draußen vorm Konzertsaal (sonst auch im Förderfoyer) zelebriert – zusammen mit dem Dirigenten und seinen Musikern.

Für die musikalische Seefahrt gibt es Restkarten bei den Musikfreunden: 0431 / 149 01 24. Für das Philharmonische Konzert am Sonntag ab 16 Uhr und am Montag ab 19.30 Uhr gibt es Karten unter Tel. 0431 / 901 901 oder www.theater-kiel.de

