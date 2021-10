Kiel

Kiels GMD Benjamin Reiners hat am Sonntag, 17. Oktober, gar nicht selber das Heft des Handels beziehungsweise den Dirigentenstab in der Hand. Aber gemeinsam mit Konzertdramaturgin Waltraut Lach erhofft er sich, dass Antonin Dvoráks überaus populäre Symphonie „Aus der Neuen Welt“ um 18 Uhr in der Wunderino Arena noch einmal mehr deutlich machen kann, was das neue, ungezwungen moderierte Konzertformat „Phil Extrakt“ am Abend vom klassischen Sinfoniekonzert am Sonntagvormittag unterscheidet. Im KN-Interview beziehen die beiden Erfinder noch einmal Stellung dazu.

Der erste Test eines locker flockig moderierten Kurzkonzertes „Phil Extrakt“ am frühen Sonntagabend hat erstaunlich kontroverse Reaktionen im Publikum ausgelöst – von großer Begeisterung bis zu harscher Ablehnung. Haben Sie das erwartet?

Benjamin Reiners (BR) und Waltraut Lach (WL) gleichzeitig: Ja! (schauen sich an und lachen ...)

WL: Ja, wir haben das erwartet und auch im Vorfeld darüber gesprochen. Wenn man etwas Neues wagt, gibt es häufig sehr unterschiedliche Reaktionen. Das zeigt nicht zuletzt die Musikgeschichte immer wieder. Und die Musikgeschichte zeigt auch, dass sich die Darbietungsform von Musik über die Jahrhunderte immer weiterentwickelt hat.

BR: Diese ganzen etablierten Hörgewohnheiten und die Abläufe im Konzertsaal sind ja eine Erfindung der Neuzeit. So festgeklopft war das früher alles gar nicht. Weder die Dauer der Konzerte, wenn man an Beethovens Mammut-Akademien denkt, noch der Verhaltenskodex. Man durfte zwischendrin essen und auch mal spontan in begeistertes Klatschen ausbrechen, ohne sofort einen Rüffel zu kassieren.

WL: Nun sind wir im klassischen Konzertwesen allerdings an einem Punkt, an dem sich lange sehr wenig getan hat …

BR: Kunst hat ja die Aufgabe, die Gesellschaft und die aktuelle Zeit widerzuspiegeln, Entwicklungen nicht nur zu begleiten, sondern auch ein stückweit vorauszusehen und da müssen wir uns natürlich immer wieder hinterfragen, ob wir noch mit der Zeit gehen. Und die Notwendigkeit zu neuen Formaten und neuen Wegen der Vermittlung wird inzwischen von den meisten Kulturschaffenden gesehen.

WL: Viele Orchester experimentieren derzeit mit moderierten Formaten, z. B. das Staatstheater Kassel, das HR-Sinfonieorchester oder die Staatsphilharmonie Nürnberg. Und das sind auch alles Konzerte, die sich nicht speziell nur an Kinder und Jugendliche, sondern an ein breites Publikum wenden. Ich möchte aber ergänzen, dass wir uns auch sehr gefreut haben über die lebhafte Diskussion, die ja sonst eher Inszenierungen vorbehalten ist. Und sehr viel positive Rückmeldungen gab es ebenfalls. Das haben wir beim Philharmonischen Absacker hinterher in den Gesprächen mit unserem Publikum gemerkt. Da war ganz viel Neugier und Freude und Interesse an dem neuen Angebot. Schönerweise sowohl bei unseren „Stammkunden“ als auch bei Konzertneulingen.

BR: Tatsächlich hatten ein paar Konzertbesucher und Konzertbesucherinnen allerdings eine falsche Vorstellung davon, was Sie bei Phil Extrakt erwarten würde, obwohl wir in den Ankündigungstexten hinsichtlich der Moderation ‚vorgewarnt‘ haben. Einige davon werden in Zukunft das Konzert am Sonntagvormittag wahrnehmen. Denn das klassische Konzert haben wir ja nach wie vor im Programm. Und das soll von Phil Extrakt weder jetzt noch später abgelöst werden.

WL: Im Gegenteil hoffen wir, dass der ein oder andere Phil Extrakt-Besucher auf den Geschmack kommt und dann auch mal ins Vormittagskonzert geht. Genauso wie hoffentlich manch einer unserer Sonntagmorgenbesucher vielleicht mal den Abend ausprobiert.

Apropos falsche Vorstellungen. Können Sie das Konzept von Phil Extrakt in einem Satz auf den Punkt bringen?

WL: Phil Extrakt ist ein neues, pausen- und dresscodeloses Kurzkonzert von unter 90 Minuten Dauer, worin wir einzelne Werke oder Werkausschnitte aus der klassischen Musik, inkl. neuer „klassischer“ Musik, abseits der etablierten Form unterhaltsam moderiert präsentieren.

Nach der Brahms-Symphonie folgt nun Dvoráks überaus populäre Symphonie „Aus der Neuen Welt“. Auch da werden Sie das Original zwischen den vier Sätzen durch hinführende Moderationen unterbrechen müssen ...

BR: Naja, müssen tun wir das nicht, und wir werden es jedes Mal neu überlegen und entscheiden.

WL: Phil Extrakt ist so gedacht, dass es immer wieder neu gestaltet wird. Wir wollen gar nicht unbedingt ein neues „Schema F“ etablieren, dass wir dann irgendwann standardmäßig abspulen. Sondern das Format darf und soll sich innerhalb des vorgegebenen Rahmens frei entfalten.

BR: Es war übrigens eine sehr bewusste Entscheidung Brahms 1. Sinfonie zu unterbrechen. Das ist auf jeden Fall eine mögliche Gangart, um so ein komplexes und langes Werk wie eine Sinfonie leichter zugänglich zu machen und gleichzeitig das Verständnis für satzspezifische Besonderheiten zu schärfen. So also, dass im Idealfall Erstkonzertbesucherinnen und Kenner davon profitieren.

WL: Genau, und bei jedem Werk überlegen wir das jedes Mal neu. Es hängt auch immer von den ausführenden Künstlern und Solisten ab. Gerade bin ich zum Beispiel im Austausch mit unserem Gastdirigenten Enrico Delamboye, um die Moderation für Sonntag zu entwerfen. Dabei ging es natürlich auch um die Frage, ob wir zwischen den Sätzen unterbrechen werden.

BR: Und, werdet Ihr?

WL: Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Aber wenn es eine Zwischenmoderation gibt, dann ist sie musikhistorisch legitimiert …

Generalmusikdirektor Benjamin Reiners dirigiert das Philharmonische Orchester Kiel beim Philharmonischen Konzert in der Wunderino-Arena (Ostseehalle). Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Es wird aber auch noch bunter aus dem Vormittagsprogramm extrahierte Mixturen in weiteren Folgen geben, oder?

BR: Ja. Zum Beispiel wenn im April Haydns Oratorium „Die Jahreszeiten“ auf dem Programm stehen. Nicht nur dieses Konzert ist für die Ausführenden nicht zweimal an einem Tag in Gänze machbar. Die mit unserem Umzug in die Interimsspielstätte Wunderino Arena verbundene neue Konzertstruktur lässt nur noch an einem Tag Konzerte zu. Dieser Umstand hat uns in unseren ohnehin schon bestehenden Überlegungen für unser neues Format bestärkt und wir sind sehr froh über diesen Anstoß.

WL:. Es ist uns sehr wichtig, nicht nur außerhalb des Konzertsaals neue Wege zu gehen, wie wir das z. B. bereits mit unseren Konzerten in der Lille Brauerei machen, sondern auch ein neues Publikum in unseren Konzertsaal zu holen. Denn im Konzertsaal spielt sich ja nach wie vor der Hauptteil unseres Angebots ab. Und wenn das dauerhaft so bleiben soll, muss dieses Angebot weiterhin und noch mehr nachgefragt werden. Da bietet die Wunderino Arena als wichtiger Ort öffentlichen Lebens und Anziehungspunkt eines breiten Publikums natürlich Chancen für uns, weil die Hemmschwellen für neues Publikum niedriger sind dorthin zu gehen als in einen Konzertsaal. Tatsächlich ist es gerade eher umgekehrt: Unser Stammpublikum muss sich nämlich erst mal an den neuen Saal gewöhnen ...

Musikvermittlung auf neuen Wegen: Konzertdramaturgin Waltraut Lach mitten im Corona-Lockdown bei der Einführung in einen philharmonischen 2Komma3-Konzertfilm noch im inzwischen wegen Renovierung geschlossenen Kieler Schloss. Quelle: 3Komma3

Wie ist denn das eigentliche Zielpublikum in Ihren Augen gestrickt? Und wie soll sein Sonntagabend aussehen?

BR: Das Zielpublikum ist neugierig und aufgeschlossen und freut sich auf einen kurzweiligen Abend mit einer gelungenen Mischung aus Info, anspruchsvoller Unterhaltung, Genuss und Entspannung.

WL: In lockerer Atmosphäre schöne Musik genießen, ein bisschen was zum Stück erfahren und hinterher noch bei chilliger Atmosphäre gemeinsam mit den Künstlern ein Getränk und einen kleinen Imbiss genießen – der perfekte Start in die Work-Life-ausbalancierte Arbeitswoche.

BR: Und rechtzeitig zum Tatort oder zur Tagesschau wieder zu Hause sein können. Das war nämlich auch eine Rückmeldung aus der Corona-Zeit: Die kürzeren Konzerte ohne Pause, in denen man sich auf nur ein Werk oder Werkausschnitte konzentriert, werden als sehr attraktiv wahrgenommen. Es müssen nicht immer die Mammut-Programme sein, bei denen man sich am Ende schon nicht mehr erinnern kann, wie das erste Stück des Konzertes klang.

WL: Und natürlich hoffen wir auf die in Kiel dringend notwendige Publikumserweiterung und wollen eine Bindung der Kielerinnen und Kieler an ihr philharmonisches Orchester schaffen.

BR: Da ist hier in Kiel noch ein wahnsinnig großes Entwicklungspotenzial. Die Stadt ist ja durch den hohen Studierendenanteil extrem jung, sie ist aufgeschlossen und modern. Im Konzertsaal und in der Oper ist davon allerdings noch viel zu wenig zu spüren. Wir müssen in den Köpfen der Menschen noch viel präsenter werden. Das, was heute an Vermittlung notwendig wäre, ist nicht allein durch Kinder- und Jugendkonzerte zu leisten, sondern jenseits davon, um junge und mittelalte Erwachsene zu gewinnen.

Die philharmonischen Ticketpreise liegen am Sonntagvormittag ohne Ermäßigungen – wie vielfach in der Republik üblich – zwischen 14 und 32 Euro. Die „Extrakt“-Version um 18 Uhr kostet im Vergleich ungefähr zwischen 11 und 25 Euro. Anreiz genug für neue Publikumsschichten?

BR: Ich bin sehr stolz darauf, dass wir seit dieser Spielzeit nun für alle Konzerte bereits im Vorverkauf ab Preiskategorie 3 Studenten und Schülerkarten für 8 € anbieten. An der Abendkasse gilt das Angebot sogar auf allen Plätzen. Dafür habe ich mich bereits seit meinem Amtsantritt vor zwei Jahren eingesetzt. Und auch die sonstigen Karten sind sehr günstig und stehen einer Kinokarte in nichts nach.

WL: Die günstigen Preise sind ein gutes Stichwort. Als Theater sind wir wie alle öffentlichen Kulturinstitutionen subventioniert. Damit ist auch die Aufgabe verbunden, für ein breites Publikum attraktiv zu sein.

Was lässt sich nun auf Grundlage der ersten Erfahrungen verändern und womöglich verbessern?

WL: Wir stehen mit diesem Konzertformat ja noch ganz am Anfang. Gerne möchten wir neben der Perfektionierung der Technik langfristig andere Medien und die Möglichkeiten der Digitalisierung mitdenken.

BR: Darüber hinaus wird uns weiterhin beschäftigen, wie wir werbetechnisch auf dieses Format aufmerksam, um wirklich langfristig mehr und neues Publikum zu generieren.

WL: Übrigens ist das ja gerade eine ganz spannende Situation für unser Publikum, denn es kann live an der Entwicklung eines neuen Konzertformats teilnehmen.

BR: Und wer mag, kann beim anschließenden Absacker auch noch darüber sprechen. Denn wir wünschen uns eine lebendige, kommunikative Konzertkultur!