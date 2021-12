Kiel

Was taugen die neuen Alben von GReeeN, Nathan Gray, Neil Young und Nas? Das verrät unser Alben-Check, wobei die Höchstbewertung bei fünf Scheiben liegt.

Das Verlorene Album – GReeeN: Drei Scheiben

Der Opener „Good Life“ gibt die Richtung vor: Stress, Sorgen und Frust einfach ausblenden und das Leben in vollen Zügen genießen. Passend dazu verleitet ein minimalistisch anmutender Reggae-Dancehall-Beat augenblicklich zum Tanzen.

Der Rapper und passionierte Cannabis-Konsument feiert auf seinem fünften Langspieler weiterhin das Lotterleben und zwar ziemlich catchy. In „Sie Wirft Glück Nach Mir“,,„Maria“ und „Bang Bang“ zeigt er sich zudem schwer bis verwirrt verliebt. Auch wenn der 32-jährige Mannheimer für die weitestgehend trivialen Texte nicht von der Muse geküsst wurde — die Wartezeit auf den Sommer verkürzt die Platte allemal. (Irievibrations Records)

Rebel Songs – Nathan Gray: Drei Scheiben

Mit „Rebel Songs“ legt der Boysetsfire-Frontmann bereits seine dritte Soloplatte vor und hält auch auf diesem Werk weiterhin Abstand vom deftigen Post-Hardcore seiner aktuell pausierenden Hauptkapelle. Setzt sich eine gewisse Altersmilde vollends durch? Fans der ersten Stunden können beruhigt sein.

Wucht und Energie sind präsent, doch mit dem Einzug von gängigem Mainstream-Werkzeug, wie die in sicher kreisenden Kadenzen aufgeblähten Refrains, erfindet sich Gray zum Teil vielleicht selbst neu, sorgt jedoch nicht für Überraschungen. Gleichwohl verweilen das Titellied (zusammen mit Rise Against-Sänger Tim McIlrath) und solide Punk-Rock-Nummern wie „Million“ oder „Lost“ in der Ohrmuschel. (End Hits Records)

Barn – Neil Young and Crazy Horse: Vier Scheiben

Zurückhaltende Drums, unbehandelter Gitarrensound und eine leicht knarzige Produktion. Mundharmonika sowie Akkordeon dürfen in Neil Youngs Scheune in den Rocky Mountains (siehe Cover) ebenso wenig fehlen. Alles beim Alten also, ebenso wie das charakteristisch hoch klingende Organ des Meisters. Ob akustisch („Songs Of The Seasons“) oder verzerrt-brachial („Canerican“), auf die Stilsicherheit ist Verlass.

Schade nur, dass man auf einst sprachlos vor Glückseligkeit machende Songs à la „Harvest Moon“ vergeblich wartet. Die Songwriter-Ikone vermag auf dem mittlerweile 14. Album mit Crazy Horse aber immer noch mühelos in die Weiten des Westens zu versetzen. (Reprise/Warner)

Magic – Nas: Fünf Scheiben

Hip-Hop der alten Schule und Nas ist der Direktor. Der Mann aus NYC befindet sich mit seiner neuen Platte gefährlich nah an der Rap-Perfektion, übertreibt mit dem Titel keinesfalls. Was zuerst loben? Seine unveränderte Bandbreite an rhetorischen Stilmitteln samt seiner wahrhaftigen Rolle als Beobachter und Kommentator oder die mäandernden Kick-Ass-Beats?

Nas flowt derart atemlos, dass Verschnaufen nach „40-16 Building“ und „Speechless“ selbst beim Hören nicht ausbleibt. Die neun Tracks kreisen alle um die Drei-Minuten-Marke. Nach etwas mehr als 27 Minuten ist alles gesagt. Mehr Zeit braucht der 48-Jährige nicht, um weiter ganz oben im Biz mitzumischen. (Mass Appeal)