Von der Feldstraße in die Hardenbergstraße: Die Galerie Brennwald ist in die Nähe der quirligen Holtenauer Straße gezogen. Drei helle, großzügige Räume umfasst die neue Galerie, in der zur Eröffnungsausstellung „Echo“ mit Laura Eckert und Susanne Wurlitzer eine Bildhauerin und eine Malerin zu Gast sind, deren Arbeiten bestens harmonieren.