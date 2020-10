Kiel

Mit seinen fotografischen Arbeiten von (Stadt-)Landschaften aus der Region ist Rolf Reiner Maria Borchard in Kiel bestens bekannt. Über 20 Bildbände hat er veröffentlicht - allein neun in den letzten 14 Jahren seit seiner Emeritierung als Professor an der Muthesius Kunsthochschule, der er von 1996 bis 1999 als Rektor vorstand.

Neue Facette: Digitale Grafiken

Der Titel der räumlich brillant in Szene gesetzten Schau, „Architektur – Figur - Landschaft/Fotografie und Digitaltechnik“, verweist bereits auf diese neue Facette: Digitale Grafiken sind seit 2020 das Steckenpferd des studierten Architekten, der hier in eine freie, bunt gefasste Bildwelt eintaucht, die einen weiten Bogen spannt vom Figürlichen bis zur gemalten Architektur.

Corona: Virus als Inspirationsquelle

In der Corona-Zeit entstanden, sind das Virus und seine Folgen Motivgeber einiger Zeichnungen, die ausgestattet sind mit Hintersinn und reichlich Raum für Interpretationen - wie die Hommagen, darunter an die Architekten der Elbphilharmonie Herzog & De Meuron oder an den legendären griechischen Baumeister Phidias. Aber es gibt auch spielerische, abstrakte Arbeiten. Sie spiegeln nicht mehr und nicht weniger als die Freude des Künstlers am Umgang mit dem Medium.

Gezeichnete Skizzen als Tagebuch

„Schon immer“ habe er parallel zur Fotografie gezeichnet, so Borchard. Allerdings waren seine Skizzen früher nicht für die Öffentlichkeit gedacht, sondern dienten „mehr dazu, Gedanken und Gefühle in offenen Kompositionen darzustellen – gewissermaßen als Tagebuch.“ Mit der Digitalgrafik hat der erklärte Freund am Experimentieren, der schon 1974 eine erste Fotoausstellung in der Kieler Kunsthalle hatte, ein Medium gefunden, das wie gemacht für ihn scheint. „Man kann am Computer relativ schnell arbeiten und die Zeichnung ebenso leicht korrigieren.“

Kein Detail dem Zufall überlassen

Damit bilden die Grafiken einen beinahe heiteren Gegenpol zu seinen klar strukturierten, streng durchkomponierten Fotografien. In Letzteren ist kein Detail dem Zufall überlassen, weshalb es sich lohnt, den Blick verweilen zu lassen auf der Linienführung von Ackerfurchen, auf sorgfältig gewählten Bildausschnitten oder scheinbar zufälligen Lichtreflexionen.

Borchards neue Präferenz für digitale Grafiken

Die Kamera hat er zwar noch längst nicht aus der Hand gelegt. Doch die digitalen Grafiken, die ihm so viel spielerischen Freiraum bieten, haben vorerst Präferenz. „Ich möchte ganz intensiv so weiterarbeiten“, sagt Rolf Reiner Maria Borchard, der froh ist, sich mit dieser Schau erstmals künstlerisch „komplett“ präsentieren zu können. „Man darf nicht vergessen, dass Kunst auch Spiel ist.“

Alte Feuerwache 14. Bis 31. 12. 2020. Vernissage am 2., 3. und 4. Oktober jeweils ab 18 Uhr. Voranmeldung über anmeldungen@simonemenne.de

