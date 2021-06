Neben den Museen empfangen Galerien und andere Ausstellungshäuer in Schleswig-Holstein auch in Zeiten der Pandemie unter Hygieneauflagen wieder Besucherinnen und Besucher. Ein Überblick über aktuelle Angebote von der NordArt in Büdelsdorf bis zur Präsentation Norddeutscher Künstlerinnen in Husum.

Von Konrad Bockemühl