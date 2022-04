Kiel

Seinen Bachelor im Fachbereich Freie Kunst an der Muthesius Kunsthochschule legte er 2020 ab, 2021 wurde Nikolai Reneé Goldmann mit dem Brockmann Preis der Stadt Kiel ausgezeichnet. Gemeinsam mit Antonia Stoyke ist er jetzt in der Gallery Cubeplus mit der Ausstellung „The Emperor’s New Mind“ zu Gast.

Der Titel bezieht sich auf ein Buch von Sir Roger Penrose. Vereinfacht gesagt, stelle der Mathematiker und Physiker darin fest, „dass der Mensch nicht durch Algorithmen dargestellt werden kann, weil er schlichtweg nicht mathematisch ist“, so Goldmann, der sich in seiner Kunst mit technischer Ästhetik auseinandersetzt. „Ich beschäftige mich unter anderem mit Kuriositäten und Wunderkammern“ sagt er, „und damit, woher die Wahrnehmung von Mensch und Maschine kommt.“

Goldmanns Technik und Antonia Stoykes Traumbilder

So referiert seine technisch kompliziert anmutende Wandarbeit auf Talos, den metallenen Menschen aus der griechischen Mythologie, dessen „Blut“ bei Goldmann als gelbe Flüssigkeit in einem Röhrchen schimmert. „The Cartographer“ nennt er ein hängendes, metallisches Quadrat, unter dem auf dem Fußboden Laserkreuze aufgemalt sind – eine Anspielung auf einen ästhetischen Anachronismus des 19. und 20. Jahrhunderts, in dem der Laser-Technologie eine große Rolle zugeschrieben wurde und die der gebürtige Hamburger als „Spielzeug-Zukunftsästehtik“ bezeichnet.

Phänomene der menschlichen Psyche sind Motivgeber der abstrakten Bildwelt von Antonia Stoyke. „Über Nacht“ heißt eine audiovisuelle Arbeit. Eine Serie von Zeichnungen, in denen sie Alpträume verschiedener Menschen umgesetzt hat, wird akustisch unterlegt durch die Schilderungen dieser Träume, die - gleichzeitig abgespielt - als vielstimmige Kakophonie hörbar werden.

„Ich bin in Traumwelten abgetaucht“, so die Wahl-Berlinerin, die sich „schon lange“ mit der menschlichen Psyche beschäftigt und für ihre Arbeit unter anderem bei Freud und Jung recherchiert hat. Ihre Bildserie zu den Alpträumen zeigt geometrische und organische Formen, die auf viel weißem Grund zu schweben scheinen. Luftig gefasst mit Farbstift und Graphit, haben sie nichts Bedrohliches an sich, wirken vielmehr leicht und flüchtig - wie Erinnerungen, die man nicht fassen kann.

Gallery Cubeplus, Knooper Weg 104. Bis 30. April. Do - Sa 13-19 Uhr