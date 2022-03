Lübeck

Prominenter Gast im Parkett: Popstar Sting schaute sich am Sonntag im Theater Lübeck erst eine Aufführung seines Musicals „The Last Ship“ an. Zum Schlussapplaus bat dann Schauspieler Andreas Hutzel den englischen Musiker selbst auf die Bühne. Dort sang Sting zur Akustikgitarre seinen Song „Russians“, begleitet am Cello von Caroline Metzger vom Philharmonischen Orchester der Hansestadt Lübeck.

Gordon Matthew Thomas Sumner alias Sting hatte „Russians“, ein Track seines Solo-Debütalbums „The Dream Of The Blue Turtles“ von 1985, anlässlich Putins Kriegs gegen die Ukraine neu eingespielt. In dem folgende, letztlich zeitlose Zeilen stecken: „We share the same biology, regardless of ideology/ Believe me when I say to you/ I hope the Russians love their children too.“ Sting sagte, er wolle das Lied künftig bei allen Auftritten seiner aktuellen Tournee an den Anfang stellen. „Ich habe zwei Cellospieler aus der Ukraine engagiert, die das Lied als Geste der Solidarität mit mir spielen werden.“

Anschließend brachte Sting auch noch den Titelsong seines Musicals „The Last Ship“, das ganze Ensemble stimmte ein, das Lübecker Publikum: sichtlich bewegt. Im Theaterfoyer war eine Box für Spenden aufgestellt, sie kommen der Ukrainehilfe Lübeck zugute.