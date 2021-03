Buenos Aires

„Meine Musik gibt zu denken. Denen, die Tango lieben, und denen, die gute Musik mögen“, hat Astor Piazzolla einmal trefflich gesagt. Heute, am 11. März, vor 100 Jahren wurde der 1992 gestorbene argentinische Komponist geboren.

Piazzolla und sein "Resultat des Tango"

Er habe eine Art „Resultat des Tango“ geschaffen, pointierte der Bandoneon-Großmeister Rodolfo Mederos untertönig den gerade auch in Südamerika durchaus kritisch bewerteten, weil kunstvoll übersteigerten Stil des „Tango nuevo“.

Studium bei "Mama" Nadia Boulanger in Paris

Piazzolla hatte unter anderem bei der prägenden Lehrerin Nadia Boulanger in Paris studiert und auf diese Weise die Tango-Traditionen mittels der klassischen Moderne durchbrochen. Der Originalsound der Kneipen und Bordelle von Buenos Aires ist in seinen über 300 Tangos, fünfzig Filmmusiken oder der Operino „Maria de Buenos Aires“ nur die zentrale Erinnerungsfolie, denn er wollte zugleich den heißgeliebten Jazz und die Kontrapunkt-Kunst eines Johann Sebastian Bach darin bespiegeln.

Tango nuevo: Sehnsüchtiger Schmerz, kein munterer Effekt

„Ich spiele eben mit aller Gewalt, mein Bandoneon muss singen und schreien“, ist ein typischer Satz des legendären Interpreten eigener Werke. Den sehnsüchtigen Schmerz seiner Musik hatte Piazzolla als Auswanderer-Kind in New York mit Löffeln gefressen, da sein Vater im Tango sein Heimweh ertränkte. Wer also heute Piazzollas Tango nuevo nur als munteres Zugaben-Effektstück serviert, greift zu kurz.