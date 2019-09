Schleswig

Aus einer Laune heraus, beim Ausprobieren eines neuen Textverarbeitungsprogramms und unter dem Eindruck einer Lebenskrise seines Freundes, des Schauspielers Adam Bousdoukos, der auch als Co-Autor genannt wird, sei das Drehbuch zu „Soul Kitchen“ entstanden - so geht zumindest die Erzählung. Diese Lockerheit des Beginns, scheint der Stoff auch zehn Jahre danach noch abzustrahlen. Und die Themen darin sind ja sowieso dauerhaft relevant.

Zinos Kanzantsakis, Besitzer der Hamburger Kneipe „Soul Kitchen“ in einer alten Fabrik, in der er Frikadellen („Nummer 2 b“) und Flaschenbier serviert, ist ein wahrer Problem-Magnet. Nicht nur, dass seine Freundin Nadine aus Karrieregründen gen Schanghai strebt, das Finanzamt ihm im Nacken sitzt und sein Laden mau läuft, zieht er sich auch noch einen schmerzhaften Bandscheibenvorfall zu und ein Immobilienhai will ihm sein Lokal abluchsen. In der schön atmosphärischen, aber nicht überladenen Kulisse (Bühne und Kostüme: Stephan Testi) aus rau verputzten Wänden und einem riesigen Wellblechtor, hinter dem sich mal Zinos' Kneipe, mal andere Orte befinden, spult sich die Geschichte als amüsanter Szenen-Reigen im gut gefüllten Slesvighus ab. Regisseur Henning Bock lässt keinen Zweifel am Komödienstatus des Stücks aufkommen: Die gezeigten Situationen – wenn etwa der immer leicht cholerische Koch Shayne mit einem Messer nach Zinos wirft, das zitternd in der Wand steckenbleibt – sind pointenreich und prima getimt.

Alle Ensemble-Mitglieder glänzen

Nicht naturalistisch oder gar komödienstadelhaft, sondern mit offenem Umbau, mit vielen filmischen Elementen, wie das plötzliche Einfrieren der Szenerie, spielt Bock temporeich mit dem Genre. Und setzt auf ironische Übertreibungen, wenn Knochenbrecher Kemal den geplagten Zinos auf der Streckbank unter orientalischen Klängen einrenkt. Hamburgs kulturelle Vielfalt wird hier liebevoll zelebriert, in dem alle – feine Damen von der Elbe, griechischer Kneipenwirt, türkischer Wunderheiler und deutscher Immobilienhai – gleichermaßen veräppelt werden. Hauptdarsteller Simon Keel könnte glatt als Zwillingsbruder seines filmischen Pendants durchgehen und hat, nach den ersten Minuten, in denen er noch etwas übertreibt, die Rolle des gutmütig-teddybärigen Zinos geradzu inhaliert – man nimmt sie ihm vollständig ab. Aber auch alle anderen Ensemble-Mitglieder glänzen: etwa Christian Hellrigl als Zinos windiger jüngerer Bruder, Kimberly Krall als toughe Kneipenbedienung Lucia oder auch die wirklich sehr komische Katrin Schlomm in etliche kurzen, aber prägnanten Rollen als Finanzbeamtin, Polizistin, Ärztin.

Live-Band spielte stark auf

Sein übriges tut die stark aufspielende Live-Band - die allzu trashigen Kostüme hätte es gar nicht gebraucht - die etliche Soul-Klassiker wie Bill Withers „Use Me“ passgenau zur Szene serviert, zu denen die Schauspieler einzeln oder im Chor teils beeindruckende Gesangsbeiträge liefern. War der Film von Fatih Aktin, das was man ein Feel-Good-Movie nennt, ein Streifen, der einen gut gelaunt zurücklässt, so kann man der Landestheater-Inszenierung mit gutem Gewissen ein Feel-Good-Aufführung bescheinigen. Großer Applaus vom begeisterten Publikum.

