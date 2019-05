Ein norddeutsches Dorf macht sich bereit für seine Besucher. Gemeint ist nicht Wacken, auch wenn irgendwo ein verrosteter Bullenschädel an einer Scheune lehnt. Nein, herausgeputzt werden Gärten, Fußwege und Dorfplatz in Bissee, wo Björn Engholm am 18. Mai den 22. Skulpturensommer eröffnen wird.