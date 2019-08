Neumünster

Mit Ulrich Krempel, einst Direktor des Sprengel Museums Hannover, weiß sie einen kundigen Kurator an ihrer Seite. Gut 200 Exponate werden in der Herbert-Gerisch-Stiftung präsentiert – neben druckgrafischen Arbeiten und historischem Fotomaterial sind auch ein paar Bronzeplastiken dabei. Die meisten sind Leihgaben des Sprengel Museums und des Max Ernst Museums in Brühl, der Rest stammt aus Privatbesitz. Bücher mit persönlicher Widmung des Onkels an die Nichte sind darunter oder Blätter mit kuriosen Tiermotiven, die der Familienbesuch aus dem Papierkorb des Künstlers gerettet hat.

Planeten, Pflanzen und Tiere

Reizvoll akzentuiert durch eine abwechslungsreiche Farbchoreografie der Räume, ist der Rundgang weitgehend chronologisch. Er beginnt mit der Histoire Naturelle (1926), einem Zyklus von 34 Drucken, die Max Ernst von Frottagen anfertigen ließ. „Abgerieben“ von Holzbrettern, Blättern oder Kacheln, entstanden Strukturen, aus denen er seine Motive herausarbeitete. „Seine Originalfrottagen wollte er der Öffentlichkeit nicht zeigen“, sagt Krempel. „Er ließ daher im Lichtdruckverfahren Kopien machen, in denen handwerkliche Ungenauigkeiten nicht zu sehen waren.“ In einer festgelegten Reihenfolge gehängt, zeigen die zartgrauen Drucke Planeten, Pflanzen und Tiere. Am Ende, in Rückansicht, steht der Mensch: „Eva, die einzige, die uns bleibt“, schreibt Ernst 1948. „Man kann diesen Zyklus lesen wie die Schöpfungsgeschichte“, erläutert der Kurator. „ Aber man kann sie auch ganz anders deuten.“

"Er wollte nicht so funktionieren wie die anderen Künstler"

Die Kunst von Max Ernst (1891-1976) lässt sich eben nicht so einfach fassen. „Er war Dadaist und wollte nicht funktionieren wie die etablierten Künstler“, so Krempel. Und das macht das Werk des gebürtigen Rheinländers, der August Macke genauso zu seinen Freunden zählte wie Hans Arp oder André Breton, der mit Joan Miro und Salvatore Dali zusammenarbeitete und einen Sommer bei Alberto Giacometti verbrachte, so spannend.

Bereits in der Histoire Naturelle tauchen Motive auf, die seinen Themenkosmos über Jahrzehnte prägen. Der Mond ist so ein Motiv, fahl leuchtend über einer fantastischen Weltlandschaft. Oder der Vogel. Dazu weiß Yanine Esquivel, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Stiftung, eine Geschichte: „ Max Ernst besaß als Kind einen Kakadu, an dem er sehr hing. Als er ihn eines Tages tot im Käfig fand, kam kurz darauf sein Vater und erzählte ihm, dass er bald eine Schwester bekommen würde.“ In den Gedanken des Kindes hätten sich damals Tod und Geburt unauslöschlich miteinander verbunden. Und so steht der Vogel im Werk von Max Ernst für Fruchtbarkeit und Hoffnung, könnte aber auch als Symbol für Einsamkeit und Trauer verstanden werden. Oder eben auch nicht.

Das "Schnabelpaar" begleitete Max Ernst zeitlebens

Als „entarteter“ Künstler in den 30er Jahren zunächst nach Frankreich, dann in die USA emigriert, kam Max Ernst nach Kriegsende nur noch als Besucher nach Deutschland, 1958 wird er französischer Staatsbürger. In einer einzigen schwungvollen Linie entwickelt er 1953 im "Schnabelpaar" das Motiv des verliebt-vertrauten Vogelpärchens – stellvertretend für ihn und seine (vierte und letzte) Ehefrau. Auch dieses Motiv wird ihn zeitlebens begleiten, zuletzt zu sehen in einer Farblithografie von 1976.

Fantasievoll wie sein grafisches Werk sind auch seine Bronzen, abgeformt und neu zusammengesetzt aus allerhand Alltagsgegenständen. Les deux assistants heißt eine Plastik aus den 60er Jahren. Sie zeigt zwei Zwillingsmännchen, die den Betrachter aus runden Glupschaugen anstarren. Brigitte Gerisch kann ihren Blick kaum von ihnen lassen. „Wenn man die anschaut, kann man nur fröhlich sein.“

