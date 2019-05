Neumünster

Die Schau "Ago Egi Actum" (Ich tue – ich habe getan – das Getane) umfasst 220 Arbeiten aus sechs Jahrzehnten: Collagen, Zeichnungen, Aquarelle und natürlich die Skulpturen und Plastiken, deren markante Formensprache die Kunst des seit 1981 in Brammer bei Rendsburg lebenden Bildhauers so unverwechselbar macht.

Arbeiten aus 60 Jahren

„ Brammer ist leer“, so Brigitte Gerisch schmunzelnd. „Bei uns sihle-wisselt es überall.“ Tatsächlich hat der in Tallinn geborene Künstler seine Werke quasi flächendeckend auf dem Stiftungsgelände verteilt. In der Villa Wachholtz findet sich ein Querschnitt seiner Arbeiten von den 50er Jahren bis 2018, darunter Architektur-Objekte und Aquarell-Collagen von Kircheninterieurs, die durch die Straffheit der Schnitte eine besondere Verdichtung erfahren. Grundthema ist jedoch der Mensch, die Figur, verewigt in unterschiedlichen Abstraktionsgraden in Holz oder Bronze. In der Gerisch-Galerie sind circa 20 Porträtbüsten von bildenden Künstlern, Schauspielern und Schriftstellern aufgereiht. Die Büste des Politikers Helmut Schmidt bildet hier eine Ausnahme, „aber der hat immerhin auch mal einen Hahn gemalt.“

Kauernde Figur in luftiger Höhe

Manfred Sihle-Wissel ist schlagfertig und um keinen Spruch verlegen. Sein Alter merkt man ihm nicht an, federnden Schrittes führt er durch den Park, wo er nicht weniger als 33 Skulpturen und Bronzeplastiken so platziert hat, dass sie mit Arbeiten anderer Künstler „kommunizieren“. Besucher, die den Skulpturenpark gut kennen, werden viel Neues entdecken – die eine oder andere Arbeit steht mitten auf dem Weg, so dass man um sie herumgehen muss. In luftiger Höhe thront dagegen seine Kauernde Figur (2008) als Gipsmodell auf einem abgesägten Baumstumpf.

Schon mit 15 wollte Sihle-Wissel Bildhauer werden

Die aktuelle Schau ist umfangreicher als die Ausstellung, die ihm das Landesmuseum auf Schloss Gottorf 2014 zum 80.Geburtstag einrichtete. „In Schleswig fehlten die frühen Arbeiten“ – neben Zeichnungen auch die kleinformatigen figürlichen Bronzen, die dem Naturvorbild verpflichtet sind. In der Jugend habe er noch gegenständlich gearbeitet, so der Künstler, der sich als „privilegiert“ bezeichnet, da er schon mit 15 gewusst habe, dass er Bildhauer werden will.

"Dem Zufall Raum lassen"

In den 50er Jahren studierte er an der Hochschule der Bildenden Künste Hamburg bei Edwin Scharff und Hans Martin Ruwoldt, 1972 ehrte ihn die Hansestadt mit dem Edwin-Scharff-Preis. „Ich musste damals lernen, die Natur zu beherrschen“, erinnert er sich. „Erst später habe ich die Formen vereinfacht.“ So entstanden 1970 die Drei Kuroi, abstrakt verschlankte, figürliche Formen, die wie ein Drittel der Exponate bisher nie öffentlich gezeigt wurden. Zwischen „dem sogenannten Gegenständlichen und dem sogenannten Ungegenständlichen“ sieht Manfred Sihle-Wissel heute übrigens kaum mehr einen Unterschied. Wenn es an die Ausführung einer plastischen Arbeit gehe, könne man vorher gefertigte Skizzen beiseite lassen. „Die Skizze ist nur ein Vorspiel. Wenn man etwas modelliert, entwickeln sich manchmal Sachen, die überraschen. Dann muss man dem Zufall Raum lassen, denn der spontane Fingerdruck ist oft wichtiger, als das Kalkulierte, Abgezählte.“

Bis auf wenige Ausnahmen können die Exponate der Schau käuflich erworben werden, darunter die Bronzeplastik Kauernde Figur, die in einer Auflage von zwölf Exemplaren gefertigt wurde.

Gerisch-Stiftung. Brachenfelder Str. 69, Neumünster. Bis 18. August. Mi-So 11-18 Uhr

Vier Fragen an Manfred Sihle-Wissel:

Zuletzt schufen Sie eine Büste des Dichters Klaus Groth, die am 23. April anlässlich seines 200. Geburtstages in Heide enthüllt wurde. Was reizt Sie am Porträt?

Manfred Sihle-Wissel: Mich reizt der Mensch mit seinen individuellen Zügen, der Ausdruck seiner Möglichkeiten, auch die Schrammen seiner Existenz. Von Klaus Groth gab es eine schöne Zeichnung – man wollte ein Porträt des jungen Dichters.

Für ihre Büsten von lebenden Personen machen Sie keine Skizzen?

Das ist richtig. Ich setze mich hin und fange an zu modellieren. Dann habe ich ja alle Ansichten präsent vor Augen und kann gewissermaßen dreidimensional zeichnen.

Wie viel Geduld muss ein Modell mitbringen?

Es gibt immer nur eine Sitzung, die nie länger als zwei Stunden dauert. Wenn man zeitlich unter Druck steht, dann sitzt es auch.

Haben Sie noch Wunschkandidaten für ein Porträt?

Bruno Ganz hätte ich gern porträtiert. Doch es gibt sicher noch einige mehr...