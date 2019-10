Glas-Geschichten im Kunst-Pavillon Neumünster

Neumünster

„Der Vogel die Pforte das Feuer“ nennt der Künstler aus Düsseldorf die Schau, die wie gemacht scheint für den kleinen, weiß getünchten Raum mit hoher Decke. „Ich stelle gerne in Kabinett-Räumen aus, sie sind ideal für meine Arbeit“, so der gebürtige Engländer, der als Diplomatenkind zunächst nach Kanada, später nach Deutschland zog, wo er die Akademie in Düsseldorf als Meisterschüler absolvierte.

Was die Bilder von Stephen Cone Weeks bedeuten, ist alles andere als eindeutig

Eher zufällig hatte Brigitte Gerisch seine Arbeit kennengelernt und sofort gewusst: „Er ist der Richtige für die Eröffnung der Remise.“ Stephen Cone Weeks zeichnet auf Glas, genauer: auf eine helle Spachtelmasse, die er auf Glasscheiben auf- und teilweise wieder abträgt. Meist setzt er vier bis fünf dieser Scheiben übereinander - so entsteht der Eindruck eines grünlich-kühlen Untergrundes, dessen dreidimensionale Anmutung durch die auf jeder Schicht befindlichen Zeichnungen unterstrichen wird. Ein paar Kinder sieht man auf einem Bild um ein Feuer sitzen, ein Schloss mit prächtigen Rundbögen schält sich aus flächigen Fetzen und irgendwo fliegen düstere Tannen und ein flauschig-gelbes Küken vorbei. Narrativ sind diese Bilder, märchenhaft vielleicht, in jedem Fall aber ein bisschen düster. Was sie bedeuten, ist alles andere als eindeutig.

Abstrakt und gegenständlich zugleich im Kunst-Pavillon Neumünster

„Es scheint meine Lebensaufgabe zu sein, etwas zu erzählen – eine Geschichte wohl, aber eine, die ich nicht kenne. Ich verstehe meine eigene Arbeit nicht“, so der 67-Jährige gut gelaunt im Kunst-Pavillon in Neumünster. „Ich erlebe sie als hundertprozentig abstrakt und gegenständlich zugleich und komme mit dem Widerspruch gut zurecht.“ Ein bisschen hätten die Bilder wohl etwas mit einem Blick in sein Innenleben zu tun, sagt er, manche der detailliert gezeichneten, mit Aquarell- oder Acrylfarben kolorierten Motive könnten mit dem Begriff „Sehnsucht“ in Verbindung gebracht werden.

Eine Ideen-Bühne, die ständig wächst und sich verändert

Die Modelle für Kinder, Küken und all die anderen Kleinodien, die seine Bildwelt bevölkern, hat Cone Weeks aus seinem Atelier mitgebracht. Inszeniert wie ein Stillleben stehen sie als kleinteilig wuselige Installation in einem Glaskubus mitten im Raum. „Ich mag den Theateraufbau genauso wie meine Bilder“, sagt er über seine Ideen-Bühne, die ständig wächst und sich verändert. „Alles was ich zeichnen möchte, füge ich hinzu.“

Neuer Raum für Einzelpositionen Die kleine, vermutlich um 1903 erbaute Remise zwischen der Villa Wachholtz und der Gerisch-Galerie wurde nach ihrem Erwerb durch die Stiftung 2005 schon im „Urzustand“ wiederholt als Ort für die Präsentation von Großskulpturen, Installationen und außergewöhnlichen Projekten genutzt. Nach einer umfangreichen Restaurierung, ermöglicht durch den Berliner Mäzen und langjährigen Weggefährten Herbert Gerischsn Klaus Grothn hat sich das denkmalgeschütze Gebäude zum attraktiven Kunstpavillon gemausert. Künftig sollen hier in unabhängigen Sonderausstellungen neben Einzelpositionen aus der Sammlung auch junge Künstler präsentiert werden.

Brachenfelder Straße 69, Neumünster. Eröffnung am Donnerstag, 3. Oktober, 12 Uhr. Bis Frühjahr 2020. Mi-So 11-18 Uhr

