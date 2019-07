Kiel

Nach zwei Jahren Pause stehen Sie wieder als Kleiner Prinz im Rathaus-Innenhof in Kiel auf der Bühne. Schwierig?

Ich habe ihn jetzt ungefähr zwölfmal gespielt und kann ihn auch nach zwei Jahren noch auswendig. Man könnte mich nachts wecken und ich würde loslegen. Das steckt so im Körper; aber auch die Musik macht für mich viel aus. Ich höre das Saxofon und weiß: Jetzt wandert er, jetzt ist er traurig, jetzt kommt die Liebe ...

Was macht die Figur des kleinen Prinzen für Sie aus?

Ich finde es toll, dass er so offen auf alles zugeht. Ohne Angst, ohne Vorurteile – so, wie wir uns das für uns selber oft wünschen. Der kleine Prinz stellt Fragen. Er hört zu und bewertet nicht. Er sagt zwar: Die Menschen sind sehr sonderbar – aber er lässt sie auch einfach sein.

Wie hat sich Ihr Verhältnis zu der Figur verändert?

Es ist interessant, dass dieses Buch quasi mitaltert. Dabei bleibt die Figur ja selbst alterslos; trotzdem spiele ich sie jedes Mal anders, ohne dass ich das selbst so richtig merke. Mich erstaunt auch, dass ich jedes Jahr einen anderen Kernsatz für mich entdeckt habe.

Und wie hält man die Rolle nach so vielen Jahren frisch?

Mhm, ich versuche immer, diese Unvoreingenommenheit in die Figur hineinzugeben. Dass man nicht weiß, was kommt. Dass man immer wieder zuhört und aufnimmt, was der Kollege anbietet. Das Schlimmste wäre, wenn der kleine Prinz in der Routine erstarren würde.

Sie spielen unter freiem Himmel.

Das finde ich total schön. Wenn ich die Musik höre, es dunkel wird, der Turm erleuchtet ist – dann bin ich gern da draußen. In diesem Jahr gibt es ja auch wieder einen richtigen nordischen Sommer (lacht) – mit Regen, Frieren und einem extra Fleece-Pulli. Aber unser Publikum weiß ja auch, wie das geht.