Kiel.

„Nie wieder Krieg“ fordern Tocotronic zum Auftakt des Festivals „Gewaltig leise“ in der Kieler Woche 2022. Die Mitbegründer der „Hamburger Schule“ präsentieren zum Einstand auf der Krusenkoppel Songs aus ihrem gleichnamigen Album, das im Januar des neuen Jahres erscheinen soll.

In der Neun-Tage-Woche (18. bis 26. Juni) sorgen als weitere Höhepunkte auch Anna Loos, Axel Prahl und Danger Dan für hochkarätige und mitreißende Unterhaltung mit dem einzigartigen Flair der Freilichtbühne. Am kommenden Mittwoch, 1. Dezember, startet der Vorverkauf für die Konzerte, die alle um 20.30 Uhr starten.

Auf Tocotronic folgt, ebenfalls neu, am Sonntag, 19. Juni, der „Sänger, Entertainer, Theatermensch, Caféhausphilosoph und Werbeikone“ Friedrich Lichtenstein. Mit Arnold Kasar (Piano, Electronics) und Sebastian Borkowski (Saxofon) bewegt er sich musikalisch zwischen Jazz, Easy Listening und Elektronik.

Tim Fischer ist auch wieder dabei

Ein alter Bekannter auf der Freilichtbühne ist Chansonnier Tim Fischer, der am Montag, Höhepunkte seiner aktuellen Alben „Zeitlos“ und „Cabaret Berlin“ präsentieren will.

Fast ausverkauft ist jetzt schon das Konzert von Element of Crime am Dienstag. Ihr Auftritt war schon zur Kieler Woche 2020 geplant und musste genauso verlegt werden, wie das Gastspiel von Konstantin Wecker und seinem Trio am Sonntag, 26. Juni. Auch für ihn gibt es nur noch Restkarten, weil die bereits gekauften Karten ihre Gültigkeit behalten.

2015 hat der Schauspieler und Sänger Axel Prahl die Kieler Woche sogar eröffnet. Im kommenden Jahr kehrt er zurück auf die Krusenkoppel – mit Songs aus seinen Studioalben „Blick aufs Mehr“ und „Mehr“ am Mittwoch, 22. Juni.

Danger Dan provoziert auf der Krusenkoppel

Anna Loos veröffentlichte 2019 mit „Werkzeugkasten“ ihr erstes Soloalbum nach ihrer Silly-Vergangenheit. Prall gefüllt mit Geschichten aus ihrem Leben erzählt sie darauf von ihrer Leidenschaft, ihren Träumen und ihrer Fantasie. Am Donnerstag, 23. Juni, will sie das Album auf der Freilichtbühne vorstellen

Danger Dan wurde bekannt als Mitglied der Rap-Gruppe Antilopen Gang. In diesem Jahr erschien sein gefeiertes Klavieralbum „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“. Am Freitag, 24. Juni, ist der Sänger, Texter, Komponist und charmante Provokateur zu Gast in Kiel.

„Eure liebsten Lieder“ ist der Titel der neuen Show von basta, einer der bekanntesten deutschen A-cappella-Bands. Die Gruppe hat mittlerweile neun Alben produziert: Beim großen Wunschkonzert am Sonnabend, 25. Juni, darf das „gewaltig leise“-Publikum mitbestimmen, welche Songs zu hören sein werden.

Der Karten-Vorverkauf für alle neun Konzerte startet am Mittwoch, 1. Dezember. Die Tickets kosten im Vorverkauf zwischen 15 und 25 Euro plus Vorverkaufsgebühr (Abendkasse: 20 bis 30 Euro). Sie sind zu bekommen im KN Media Store, Fleethörn 1-7, am Infotresen von Kulturforum und Stadtgalerie im Neuen Rathaus, Andreas-Gayk-Straße 31, im Welcome Center Kieler Förde, Stresemannplatz 1-3 und am Ticket-Center des Citti-Markts sowie über www.eventim.de.