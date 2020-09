Kiel

Da nach Dortmund und Schwerin am 6. März 2021 bereits die Kieler Wunderino Arena Station in der Live-Serie ist, gibt es einen schönen Anlass, fünf mal zwei Tickets dafür zu verlosen. Denn die nimmermüde 60-Jährige wird auf diese Weise den ersten großen Musik-Event in der Kieler Mehrzweckhalle bieten.

Für Nena, die seit über 40 Jahren auf der Bühne steht, sind Live-Konzerte eine Herzensangelegenheit, wie sie mehrfach betont hat. So spielte sie trotz der aktuellen Corona-Umstände in diesem Sommer spontan mehrere Konzerte (Auto-Shows und Picknick-Konzerte), unterstützte damit die Menschen hinter den Kulissen. Gerne wird ihr bescheinigt positive Energie in Pop zu verwandeln – und andersherum. Auf ihrem neuen Album will sie mit ihrer in der Tat unverwechselbaren Stimme Ängsten und Zweifeln entgegenwirken. "Licht" verspricht, ein energiegeladenes Pop-Album voller Strahlkraft zu werden: "der Soundtrack für den Neu-Beginn".

Der folkig angehauchte, von einer Akustikgitarre geprägte Titelsong ist als Single "Wandern" bereits veröffentlicht. Zum Abfeiern sollen dann aber auch elektronisch tanzende Synthesizer-Beats anregen.

Nena: "Wir Menschen sind liebende und soziale Wesen, das ist unser Ursprung, und daran scheinen sich viele jetzt wieder zu erinnern. Sparflamme reicht in diesen Zeiten nicht. Wir brauchen jetzt unsere volle Strahlkraft. Liebe und Licht sind die stärksten Kräfte. Und wir haben sie alle in uns. Wenn wir uns darauf besinnen und jeder von uns bereit ist, Licht und Liebe in die Welt zu schicken, finden wir auch in unser Vertrauen, alles schaffen zu können und nutzen genau jetzt die Möglichkeit, unser Zusammenleben auf diesem Planeten ganz neu zu gestalten, zum Wohle aller Beteiligten. Lasst uns gemeinsam singen, tanzen und lachen und das Leben feiern."

+++ Verlosung: Tickets für Nena in Kiel zu gewinnen +++

Die Verlosung beginnt am Freitag, 11.09.2020, ab 7 Uhr und läuft eine Woche. Klicken Sie hier, um teilzunehmen.

