Musiker, Entertainer, Autor - Rocko Schamoni ist alles zusammen. Was seinen Lesungen ziemlich besonders macht. Am 6. März 2022 ist Schamoni mal wieder in Kiel, stellt seinen aktuellen Roman „Der Jaeger und sein Meister“ vor und taucht ab in den Kiez von St. Pauli. Wir verlosen fünf mal zwei Karten für die Lesung.