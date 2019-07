Kiel/Lüneburg

Es soll eine Kombination aus Kurzurlaub in der Lüneburger Heide und Festivalvergüngen sein: Bereits zum fünften Mal lädt das A Summer’s Tale Festival in der Nähe von Lüneburg vom 1. bis 4. August 2019 zu vier Tagen voller Musik, Kultur und Genuss. Mittlerweile ist das Musik- und Kulturfestival mit Mitmach-Charakter zu einer festen Institution in der Lüneburger Heide geworden und zählt zu den norddeutschen Sommer-Highlights.

Während rund 130 Kilometer weiter nördlich beim Wacken Open Air die Erde zum Beben gebracht wird, geht es hier etwas ruhiger zu: Die Festivalgäste können sich unter anderem auf die französische Musikerin Zaz, die britischen Bands Elbow und Suede, den Soul-Interpreten Michael Kiwanuka, die dänische Liedermacherin Tina Dico sowie auf Acts wie Maximo Park, Xavier Rudd, Kate Nash, Dermot Kennedy, Faber und viele mehr freuen.

Neben den Konzerten ist ein Kulturprogramm mit Shows und Lesungen geplant, unter anderem mit 11 Freunde, Ronja von Rönne oder John Niven und Workshops für jedes Interesse vom Wein-Tasting über Yoga und Kanufahren bis zum Karate Kurs.

Gewinnspiel : Tickets für das Festival "A Summer's Tale"

Wer noch keine Tickets für das Festival "A Summer's Tale" 2019 hat, bekommt jetzt noch eine Chance! Wir verlosen zusammen mit FKP Skorpio 1x2 Tickets für die vier Festivaltage inkl. Camping.

Und so geht's: Auf das Gewinnspiel klicken, eine Frage beantworten und die Kontaktdaten hinterlassen. Nur so können wir die Gewinner benachrichtigen. Die Tickets bzw. eine Zugangsberechtigung zum Festival erhalten die Gewinner direkt vom Veranstalter. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück und den Gewinnern viel Spaß beim "A Summer's Tale" 2019!

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis Mittwoch, 17. Juli 2019, möglich

+++ Hier finden Sie das Gewinnspiel +++