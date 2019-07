Dresden

Die Punkband Feine Sahne Fischfilet hat ihr für Samstag bei den Filmnächten am Elbufer in Dresden geplantes Konzert abgesagt. „Unser Gitarrist Christoph hat sich gestern bei einem Fahrradunfall heftig verletzt ‎und den linken Arm in Gips gelegt bekommen‎“, teilten die Musiker über den Konzertveranstalter Semmel Concerts am Donnerstag mit. „Wir können es irgendwie noch gar nicht fassen“, hieß es.

Nach einem Arzttermin am Freitag will die Gruppe bekannt geben, ob das Konzert zeitnah nachgeholt werden kann. Die Filmnächte zeigen nun am Samstag den Dokumentarfilm „Wildes Herz“, der den Sänger von Feine Sahne Fischfilet porträtiert. Die Konzertkarten behalten ihre Gültigkeit.

Von RND/dpa