Götz Widmann: Unkonventionell und legere

Götz Widmann macht keinen Hehl daraus, ein Müßiggänger zu sein. „Als Musiker kann ich bis 14 Uhr pennen und arbeite dann drei Stunden. Das hat mich für jeden anderen Job versaut“, erzählt der Liedermacher. Seit nunmehr 30 Jahren steht er auf Bühnen, da ist es für ihn selbstverständlich auch die nachfolgende Songwriter-Generation an das Mikro zu lassen.

Nach einer halben Stunde in der Pumpe Kiel übernimmt für drei Stücke Musikkabarettist Falk aus Berlin (am 23. April in der Schaubude zu erleben), der mit humorigen Texten über „Eigenurintherapie“ oder einem „Stadt-Land-Konflikt“ viele Lacher einheimst.

Kein tieferer Sinn im komischen Liedgut

Götz Widmann setzt in seinem Set auf eine Mischung aus Songs seines am Anfang des Jahres erschienenen Album „ Tohuwabohu“, etlichen Klassikern aus eigenem Fundus sowie auf Nummern aus seiner Zeit als Teil des in der alternativen Szene kultigen Duos Joint Venture. „Eduard der Haschischhund“, „Dieter hat man gern als Mieter“, „Hank starb an ner Überdosis Hasch“ und das von Fußball-Feindschaft handelnde „Holland“ - um nur einige aus den alten Tagen zu nennen - singt der Saal textsicher mit.

Ernsthaftigkeit oder gar einen tieferen Sinn braucht man in dem überwiegend komischen Liedgut nicht zu suchen. Thematisch seziert Widmann gern das Alltagsleben oder tischt Kurioses wie „Babydinosaurier“ und „Die zarte Artischocke“ auf. Oftmals zuungunsten von Reimdichte und Harmonien, denn das Hauptaugenmerk liegt stets auf dem Text, in dem wiederum die Pointen lauern. Doch da die Ausnahme bekanntlich ja die Regel bestätigt, entsteht beim Liebeslied „Die zwei Trauben“, kurzerhand andächtige Atmosphäre im Saal.

Eine unkonventionelle, legere Art

Komplett schmerzbefreit und unschlagbar ehrlich geht es direkt im Anschluss bei „Ich schäme mich beim Wichsen“ zu. Ein roter Faden ist nicht auszumachen, Widmann spielt einfach und seine unkonventionelle, legere Art („Falk ist auch deshalb mit auf Tour, weil wir supergeil miteinander saufen können“) kommt beim Publikum bestens an, sodass der 54-Jährige nicht nur mit seinen Liedtexten für Kurzweil sorgt.

Das Stück „Meine kleine geile Bar“ kann, so Widmann, „auch als Abschiedssong verstanden werden. Es ist meine letzte Tour, aber die kann ruhig noch zwanzig Jahre dauern.“ Nach diesem vergnüglichen Abend in entspannter Atmosphäre ist nichts dagegen einzuwenden.

