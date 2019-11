OK Kid sorgten für Kribbeln im Bauch

Kiel

Die Nummer Lügenhits ist einer der Hits aus dem aktuellen Album Sensation und erzählt viel über das aus Gießen stammende Trio. Die Musiker sind Zweifelnde, Suchende, Kläger und Angeklagte. Teile des Systems und doch auch Ausbrecher. Sie behaupten, nicht zu wissen, wo es lang geht, trauen sich aber, neue Wege zu beschreiten. Das macht ihre Lieder so authentisch, relevant und unterhaltsam. Dazu passt das prägnante „Bühnenbild“. Es zeigt eine in Nebel und Licht getauchte anonyme Menge seelenloser Kunststoff-Kameraden, hinter denen die Musiker hervortreten.

Deutsch-Pop mit Wucht, Klasse und Humor

So ist Lügenhits („Was ist bloß mit diesen Liedern /Wo jemand auch mal hält, was er verspricht?“) eigentlich ein Abgesang auf den Deutsch-Pop und gleichzeitig dessen Affirmation. Denn der Hip-Hop-Flow früherer Bandtage mündet hier in griffigen Indie-Pop und kulminiert in einem semi-pathetischen Elektro-Finale. Das hat Wucht, Klasse und Humor. Ähnlich verhält es sich mit nahezu allen Nummern des Gigs, der mit der Band Sohnemann und Songs wie Langsam ist König oder Ich mag Dich einen exzellenten Support zu bieten hatte. Feinster deutscher Pop, mal majestätisch mal minimalistisch.

Der Pop wächst aus den Hip-Hop-Wurzeln

Mit Sensation, dem dritten Album von OK Kid, ist Jonas Schubert, Moritz Rech (Keyboard) und Raffael „Raffi“ Kühle (Schlagzeug) ein großer Wurf gelungen. Sind die Platten-Arrangements doch deutlich Pop-orientiert, zieht die Band live noch erkennbar an ihren Hip-Hop-Wurzeln. Daran wachsen etwa die witzig-wehklagende Erinnerung an eine Außenseiterjugend (1996) , das wütende, von einem bissigen Beat und Soundeffekten getriebene Gute Menschen über eine durch Verlogenheit und Heuchelei vergiftete Gesellschaft oder die zornige, aber klug reflektierende Empörung gegen Rechts Warten auf den starken Mann.

Auch die große Geste gehört dazu

Doch darüber hinaus enthält das OK Kid-Songbook natürlich noch viele weitere, ganz unterschiedlich beschriftete Seiten, die (live mit zwei Gitarristen verstärkt) ausgiebig gefeiert wurden. Wobei sich Frontman Schubert bezüglich Bühnen-Action beileibe nicht schonte. Zum brillanten Grundlos ließ er sich per Stage Diving quer durch den Saal tragen und performte zwischenzeitlich auf den Transportkoffern fürs Mischpult weiter.

Er mag die große Geste, die Schweißperlen des Rockers und die Möglichkeit, seiner Musik auch äußerlich Gestalt zu geben. Gerade deshalb schoss Nur wir Drei, eine fast schmerzhaft ehrliche Besinnung auf die Bandgeschichte und die Nöte des Sängers so ins Mark: „Noch zwei Jahre diese Scheiß-Angst gehabt /Hallen werden größer, fast jeden Abend ausverkauft /Jeden Abend Vorhang auf / Will nicht hoch, muss jetzt raus /Hände hoch, beste Stimmung / Menschen, die so richtig Bock hab’n /Während ich im Backstage liege, meine Knie so richtig schlottern.“