Grandioses Recital: Busoni-Wettbewerb-Gewinner Emanuil Ivanov in Kiel

Kiel

Wie im triumphal gewonnenen Bozener Finale 2019 spielt Emanuil Ivanov in der Kieler Ansgarkirche mit Brahms’ „Händel-Variationen“ ein Schlüsselwerk des romantischen 19. Jahrhunderts. Und der im britischen Birmingham weiter studierende Bulgare trifft auch hier genau den Kern und das Spektrum: die Strenge der barocken Grundlage in unbeirrtem Puls sowie die scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten in der spielerischen Entfernung von ihr.

Der von Clara Schumann und Brahms selber nachweislich gerne und oft zelebrierte Variationenzyklus wird von Ivanov sehr prägnant in seinen reichen Kontrasten ausgekostet – mit hochsensibler Pianokultur und wuchtigen Akzenten. Auch die Schlusssteigerung in der explosiven 25 Variation und der vielgestaltigen Schlussfuge gelingt grandios.

So wie Ivanov zuvor bei Rameau die Triller-Ornamente elegant in den G-Dur-Tanzsatzfluss der ausgewählten Preziosen aus den „Nouvelles Suites“ hat, so differenziert er genau zwischen Vorder- und Hintergründen, Tonrausch und Themen-Relevanz.

Dieses Bewusstsein für melodisch Wichtiges hier und dem Farbennebel der tausend Töne dort bestimmt auch die hochpoetische Interpretation der Drei „Konzertetüden S 144“ von Franz Liszt, mit der er die Deutsche-Grammophon-Einspielung des 2016 nur drei Jahre älteren Daniil Trifonov atmosphärisch und klangmalerisch deutlich übertrifft. Ivanov beweist, wie nah sich Liszt und Chopin doch manchmal sein können.

Busoni-Preisträger Emanuil Ivanov: Pranke und Feingefühl

Der Bulgare hat aber auch den Mut, mit Liszt an die natürlichen Grenzen des Steinway-Instruments zu gehen. Seine packend dramatisch theaterdonnernde Aneignung der großen Fantasie „Réminiscences de Norma de Bellini“ zeugt von echter Kenntnis der italienischen Operntragödie. Und sie zeugt von einer enormen, risikofreudigen aber auch Risiken souverän beherrschenden Fingertechnik.

Als nicht minder erstaunliche Zugaben für das begeisterte Kieler Publikum wählt Ivanov jüngere Werke, die seiner besonderen Fähigkeit, Melodien in schäumenden Tonkaskaden wie kleine Wunder aufleuchten zu lassen, entgegen kommen. Sie stammen von zwei komponierenden Hexenmeistern der Tastenzunft: Marc-Andre Hamelin („Etude Nr. 11, Minuetto“ von 2009) und Earl Wild („Virtuoso Etude“ über Gershwins Song „Embraceable you“ von 1954/75).

Den Namen dieses Ausnahmetalents, das die Musikfreunde Kiel im Rahmen ihrer Reihe „Klassisch beflügelt“ in Kooperation mit dem Steinway Prizewinner Network in den deutschen Norden geholt haben, wird man sich dringend merken müssen.