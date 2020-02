Bei Greeen schwappt das Händemeer

Kiel

Der klassische Reggae-Offbeat im gemächlichen Tempo kommt nicht aus der Mode. Die Teens und Twens sind davon bereits beim Opener „Ready Set Go“ angetan und das Händemeer schwappt gen Bühne.

Der Künstlername von Pasquale Denefleh kommt nicht von ungefähr und das Faible für die Farbe Grün ist allgegenwärtig: Der Album und Tour betitelnde Edelstein, das giftgrün flackernde Licht, auf der Bühne stehende Büschel und insbesondere die etlichen Verweise auf einen weiteren Strauch, um den viele Songs kreisen – die weibliche Hanfpflanze, besser bekannt als Cannabis.

Green fordert Legalisierung von Cannabis

„Keine Zeit“, „Vanilla Sky“, „Roll It Up“, „Süßes C“ und „Kommissar“ beschreiben alle nach Rad das Alltagsleben mit der Droge. Außerdem fühlt sich Greeen bezüglich der Legalisierung zum Nachsetzen berufen. „Beschäftigt euch mal mit der Geschichte von Cannabis“, rät er seinem Publikum. „Ich könnte euch jetzt zehn Minuten zutexten.“ Knapp die Hälfte schafft er auch.

„Totsaufen ist okay, aber Kiffen verboten“, mäkelt der passionierte Kiffer. Es beschleicht das Gefühl, dass es thematisch eingleisig bleibt. Genau diesen Gedanken greift Greeen jedoch klugerweise in „Bruchteil“ relativierend auf und singt in weiteren Nummern von alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten. Beispielsweise Mädchen umschwärmen („Interstellar“) oder das Lotterleben genießen („ Honey Rider“).

Unaufgeregter Konzertabend in Kiel

Verlass ist dabei stets auf die sich ähnelnden Reggae-Beats. Bekannt geworden ist der Mannheimer übrigens mit auf You Tube hochgeladenen Coverversionen anderer deutschsprachiger Rap-Künstler – und sie fehlen auch live nicht. Bei der Genetikk-Kopie „König der Lügner“ hängt ihm der Saal an den Lippen und das Rin-Bausa-Duett „Keine Liebe“ lädt im letzten Konzertdrittel zum gemeinsamen Hüpfen.

Selbst wenn es sich wie bei „Denk zu Viel“ inhaltlich etwas eintrübt, bewahrt der Sound sein sonniges Gemüt. Das erbauliche „Wunderschönes Wesen“ erinnert an den Raop (Mischung aus Rap und Pop) von Cro, rückt gar etwas ab vom selbsternannten Rappae (Mischung aus Rap und Reggae) und ist der heimliche Höhepunkt eines weitestgehend unaufgeregten Konzertabends im entspannt-grünen Bereich.

