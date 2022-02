Kiel

Der Bogen war sehr weit gespannt, über 1000 Jahre weit, vom Gregorianischen Choral bis zu Beatles‘ „Yesterday“. Das mag nichts für Puristen sein, wenn Welthits „auf gregorianische Weise adaptiert“ werden. Aber es klingt gut. Und wirkt.

Wenn ein Sprecher aus dem Off in der stimmungsvoll beleuchteten Petruskirche von den Ursprüngen der Gregorianischen Choräle im frühen Mittelalter erzählt, von Gotteslob und Spiritualität, aber auch von Zusammenhalt und Gemeinschaft, passt das auch in die Stimmung dieser Tage.

Gregorianik und die Beatles in der Kieler Petruskirche

Und die Petruskirche ist voll besetzt mit rund 500 Menschen, die gemeinsam in ungewohnte musikalischen Sphären eintauchen wollen. Mit den Klangfarben wechselt stetig auch das Licht im wohlig-warmen Ambiente des Kirchenraumes, der es verdient, musikalisch wieder intensiver bespielt zu werden.

„Dies Irae“ also, aber auch Leonard Cohens „Halleluja“, „Ave Maris Stella“, aber auch „The Sound of Silence“. Die Kutten der neun Musiker wechseln in der zweiten Hälfte von schlichtem Braun in schillerndes Grau, die Choralbücher werden beiseitegelegt, es kommt mehr Bewegung in die Gruppe, mehr Gefühl, aber auch mehr Hall und Schmalz.

Ohne den Soundteppich aus dem Off geht zumeist nichts, zwei Instrumentalisten krönen ihn mit Exzellenz an Geige und Klarinette. Und die fünf Sänger und zwei Sängerinnen, allesamt Musikhochschulabsolventen aus der polnischen Hansestadt Torun, bieten, immer wieder auch in solistischen Passagen, Wohlklang pur. Oft, aber nicht nur einstimmig, oft, aber nicht nur in satten, wohligen Mittellagen. Immer wieder betörend, geheimnisvoll, spirituell.

Gregorian Grace mit Wohl-fühl-klang

Als Kitsch mag man das empfinden. Muss man aber nicht. Hier ist Arte Chorale perfekt inszeniert. Kann man sich in (fast schon über-)kultivierten Wohl-fühl-klang fallen lassen. Halleluja! Das Publikum bedankte sich gar mit stehenden Ovationen, spürbar wohltuend für die Musiker — viele Konzerte der Tournee müssen noch pandemiebedingt ausfallen.

Im März kehrt Gregorian Grace in den Norden zurück (Karten/Infos: www.gregorian-grace.de) und gastiert am 10. März in Oldenburg, am 11. in Bad Segeberg, am 12. in Rendsburg und am 13. März in Itzehoe.