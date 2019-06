Kiel

Vor fast 50 Jahren wurde die vom dänischen Staat geförderte, deutsch-dänische Künstlervereinigung „Grenzlandausstellung“ gegründet, deren Mitglieder alljährlich ihre Arbeiten in Apenrade präsentieren. Bevor das Jubiläum im nächsten Jahr mit einer großen Themenausstellung auf dem Museumsberg in Flensburg gefeiert wird, ist derzeit der Kunstverein Haus 8 im Anscharpark Gastgeber für eine Gemeinschaftsausstellung. Transformationen (r) lautet das Motto der Schau mit vier deutschen und neun dänischen Kunstschaffenden, von denen einige derzeit auch in der Schau "Besuch III" mit Gästen des Berufsverbandes Sønderjylland im Brunswiker Pavillon vertreten sind (bis 16.Juni).

Mehrfach übermalt

Das Thema haben alle Teilnehmer auf vielfältige Weise ausgelegt. Da gibt es Bilder, die durch mehrfache Übermalungen neue Zustände erreicht haben, darunter die mit architektonischen Kürzeln sparsam bestückten Bildtafeln von Nils Vollertsen oder Cora Kortes gemalter Flickenteppich, unter dessen in Neonfarben leuchtenden Quadraten schemenhafte Zeichnungen aufscheinen. Auch Elmar Jacob hat Gemälde aus seinem Fundus durch mehrfache Übermalungen so verändert, dass ehemals Gegenständliches in abstrakten Farbkompositionen verschwimmt, an anderer Stelle aber genau der umgekehrte Weg beschritten wird. „Gegenständliches entsteht oder verschwindet“, so der Kieler mit Wohnsitz in Berlin. „Ich mag es, wenn am Ende die Farbe das Wesentliche ist.“

Collage aus Fundstücken und Malerei

Malerische Positionen bilden den Schwerpunkt der Schau. Inka Sigel reichert ihre üppigen floralen Fantasiemotive mit zarten Stickereien an, Ken Denning zeigt grafisch akzentuierte, auf Schwarz-Weiß-Kontraste und Variationen von Grau reduzierte Arbeiten, flüchtig getuschte Alltagsszenen hat Jes Mogensen mitgebracht. Zwischen Wandbild und plastischer Arbeit ist Menno Fahls Kopf anzusiedeln, eine kraftvolle Collage aus Fundstücken und farbstarker Malerei.

Klare Wunsch-Botschaft

Fragil wirkt das Drahtobjekt von Iris Fridriksdottir, mit dem die in Sonderburg lebende gebürtige Isländerin die Verletzlichkeit von Flora und Fauna thematisiert. Die Silhouette eines Hirsches hat sie mit flächig gestalteten keramischen „Pixeln“ bestückt, auf denen eingeritzte Umrisszeichnungen von Tieren und Pflanzen erkennbar sind. Etwas weniger verschlüsselt ist das Statement von Søren Møller. Becher mit dem Aufdruck "There are no Racists in Denmark" und „Es gibt keine Nazis in Deutschland" hat er auf einem Sockel platziert. Ganz klar sei hier der Wunsch der Vater des Gedankens, so der dänische Künstler. „Ich habe aufgeschrieben, wie es sein sollte. Der Besucher ist zum Lesen und Nachdenken eingeladen.“

Heiligendammer Straße 15. Bis 23.Juni. Fr + Sa 15-18, So 12-18 Uhr

