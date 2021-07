Kiel

Sie mögen Klassik? Und Sie mögen Gebäude mit Geschichte? Dann haben wir etwas ganz Besonderes für Sie. Als Abonnentin oder Abonnent unseres digitalen Angebotes können Sie hier an einem kleinen Quiz teilnehmen und mit etwas Geschick und Glück ein edles VIP-Paket für das Konzert von Pianistin Hélène Grimaud am 14. Juli oder für den Auftritt von Geiger Nigel Kennedy am 22. Juli auf der Open-Air-Bühne im Park von Gut Emkendorf gewinnen.

Einzigartiger Einblick ins Herrenhaus von Gut Emkendorf

Wir haben gemeinsam mit dem Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) für insgesamt sechs Gewinner plus jeweils eine Begleitperson ein ganz besonderes Programm konzipiert. Drei Stunden vor Konzertbeginn gibt es für Sie einen Privatempfang auf Gut Emkendorf.

Der Hausherr wird Ihnen gemeinsam mit Regina Ritter, der guten Seele des Herrenhauses, das Anwesen im Rahmen eines Rundgangs präsentieren. Dabei werden Sie Räume sehen, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind, und so einen einzigartigen und sehr exklusiven Einblick in das 1730 erbaute Herrenhaus erhalten.

Raten Sie mit und gewinnen Sie das VIP-Paket

Im Anschluss an den Rundgang sind Sie zu einer kleinen Kaffeetafel eingeladen – Gelegenheit zum Plaudern mit dem Hausherrn inklusive. Bis zum Konzertbeginn um 19 Uhr haben Sie dann Zeit zur freien Verfügung – vielleicht machen Sie einen Spaziergang rund um den Hasensee, ein romantisches Gewässer auf dem Gutsgelände, oder Sie nutzen die Zeit, um sich auf eigene Faust auf dem Gutshof umzusehen.

Wenn Sie eins dieser VIP-Pakete gewinnen möchten, beantworten Sie bitte hier die Quizfragen und füllen am Ende nur noch die Maske mit Ihren Daten aus. Alles Weitere geht automatisch.

Berücksichtigt werden nur Zusendungen mit richtigen Antworten, gibt es mehr als sechs richtige Einsendungen, entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.