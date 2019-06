Lübeck

Bleich wie der Tod, grell auf ein falsches Dauergrinsen überschminkt, hustet sich Violetta auf der Hinterbühne der völlig überdrehten Pariser Spaßgesellschaft das Taschentuch blutrot. Da sich als Doktor Grenvil auch noch ein lüstern dämonischer Narr um ihre „Gesundheit“ sorgt, stirbt jede Hoffnung zuerst.

Tödlicher Virus Doppelmoral

Die Mitte des 19. Jahrhunderts tödliche Krankheit Tuberkulose wird zum Symptom virulenter Doppelmoral. Die Szenen der ach so genießerisch beliebten Oper nach Dumas’ Kameliendame zeichnen in der „bevölkerten Wüste“ an der Seine tatsächlich stimmig die bewegenden Psychophasen des Sterbens nach: Das bleiben keine leeren Behauptungen des Programmheftes... Alles weit weg von Giuseppe Verdi? Keineswegs, sondern erschreckend nah dran!

Fioroni fühlt Verdis Musik auf den Puls

Lorenzo Fioronis bitterböse Inszenierung fühlt am Theater Lübeck der ausdrucksstarken Musik unmittelbar auf den Puls, lässt die Figuren taktgenau zu Orchesterschlägen straucheln, macht die Panik der durch Prostitution vielseits abhängigen Titelfigur spürbar.

Großartig: Maria Fernanda Castillo als Violetta

Außerdem singt Maria Fernanda Castillo fesselnd ausdrucksstark. Ihr expansiv dramatischer Sopran, dem es dennoch nirgends an fiebernd beweglicher Virtuosität mangelt, hat enorme Kraft im Forte und wuchert mit resonanzreicher Präsenz im Piano. Vokal und szenisch schält sie sich allmählich aus Maske und erzwungenem Rollenspiel und wird im geisterhaft leeren Pariser Salon Opfer pur, der allenfalls noch die letztlich hilflose Annina (sehr einfühlsam: Angela Shin) beisteht.

Entlarvende Deutlichkeit

Der geliebte Alfredo (frischer Belcanto-Tenor: Jaesig Lee) und sein selbstsüchtig besorgter Vater Germont (mit Stil und Statur: Gerard Quinn) bleiben sichtbar in ihrem schwierigen Verhältnis stecken. Regisseur Fioroni sorgt überall, zum Teil mit Statisten wie Alfredos normalerweise unsichtbare Schwester, für entlarvende Deutlichkeit.

Sprechend abgemischte Philharmoniker

Die kennzeichnet auch das Gastdirigat von Manfred Hermann Lehner, Lübecks Erstem Kapellmeister. Nach etwas quadratisch festgezurrtem Start und trotz kleiner Wackelkontakte klingen die optimal abgemischten Philharmoniker immer vielschichtiger, wächst ihre Anteilnahme am Bühnenschicksal eindringlich.

Ovationen und vereinzelte Buh-Rufe

Auch wenn vereinzelt Buh-Rufe für die provokant horribel zugespitzte Regie in den Ovationen auftauchen: Das Premierenpublikum ist zu Recht tief beeindruckt von Verdis Drama und feiert das hervorragende Ensemble. Wieder eine überregional bedeutende Produktion an Christian Schwandts mutigem Haus.

Die Daten zur "Traviata"

Termin am 21. Juni, 19.30 Uhr. Wiederaufnahme am 1. September. Karten: 0451 / 399 600. www.theaterluebeck.de

Von Christian Strehk