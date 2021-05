Hamburg

Schon vor drei Jahrhunderten, als die historische Gänsemarktoper wegen einer Pandemie geschlossen war, das erzählt Staatsopernintendant Georges Delnon, war es ausgerechnet Georg Friedrich Händels frühes venezianisches Meisterwerk Agrippina gewesen, das bei der ersehnten Wiedereröffnung gespielt wurde. Was 1718 die Pest war, ist 2021 Corona. Mit barockem Aplomb öffnet sich das Haus an der Dammtorstraße am Freitagabend erstmals nach sieben Monaten Shutdown wieder für Publikum. 400 Glückselige feiern eine Premiere auf Weltklasseniveau!

Triumph der Stimmen: Stars der Barockmusik

Es ist vor allem ein Triumph der Stimmen, wie man ihn in der Großen Theaterstraße länger nicht so umfassend erleben konnte. Die Titelpartie der Agrippina, die als Kaisergattin über Leichen und Liebesränke geht, um ihre mütterliche Macht zu festigen, hat in der Italienerin Anna Bonitatibus einen herrlich glutvollen, komödiantisch maskierten oder gnadenlos eindringlichen Mezzosopran gefunden. Ihr im Wege steht die junge Poppea. Der russische Barockstar Julia Lezhneva legt ihr ein wahnwitziges Feuerwerk an Koloraturgewandtheit, an Spitzen, Spott, Lockrufen und zeitentrückten Zaubertönen in die Kehle. Außerdem spielt sie die widerspenstige Göre auch noch ganz zauberhaft leichtfüßig.

Starke Frauen, gegängelte Männer

Die Männer sind in diesem Duell der starken Frauen alle nur gegängelte Statisten. Singen können sie aber auch. Der argentinische Countertenor Franco Fagioli überträgt das spätpubertäre Taumeln des Muttersöhnchens Nerone faszinierend in die Ketten und Kapriolen seiner Gesangspartie. Und Christophe Dumaux zeigt mit Ottone, dem Nebenbuhler um Macht und Bett, dass ein französischer Contreténor ganz anders und nicht minder fesselnd klingen kann. Der italienische Bass Luca Tittoto, zunächst noch etwas ruppig, wird als Kaiser Claudio auch immer geschmeidiger, wenn es um die Liebe in der Sofaecke geht.

Herumgereichte Inszenierung von Barrie Kosky

Die Inszenierung vom vielseits belobigten Chef der Komischen Oper Berlin, Barrie Kosky, ist bereits in München, Amsterdam und London herumgereicht worden. Sie ist in der Einrichtung von Johannes Stepanek sicher kein reines Wunder an Ausdeutungskunst und vierstündiger Spannungsgeladenheit. Aber sie verstärkt Händels im gestischen Detail gewiefte Seelenschau und jongliert hübsch zwischen Screwball-Liebeskomödie und den fiesen Nebenwirkungen der Machtintrigen. Deshalb ist Kosky auch das olle alte Rom egal. In den kaltlichtig gestapelten Aluminium-Containern von Bühnenbildnerin Rebecca Ringst, die hinter in ihren auf- und abgleitenden Jalousien an sehr heutige Vorstadtweiber oder Bad Banks gemahnen, ist heiße Liebe Mangelware – jedenfalls die im Herzen. Wenn am Ende ein amgehängtes, trauriges Oratorienzwischenspiel Agrippina im Nichts sitzen lässt, obwohl sie eigentlich doch die skrupellos verfolgte Inthronisierung ihres Sohnes Nero erreicht hat, zeigt die Regie die Folge des selbstsüchtigen Verstellungsspiels: pure Einsamkeit.

Imposante Kommentare aus dem Graben: Ensemble Resonanz unter Minasi

Nicht nur da geriert sich das Orchester als wunderbarer Co-Kommentator: Riccardo Minasi ist ein enorm interessanter, animierender Dirigent, der zwischendrin gerne mal selber zur Geige greift und mitspielt wie einst die Barockkomponisten. Und das Ensemble Resonanz hat (in Vertretung der mit Ballett beschäftigten Philharmoniker) mit spürbar großem Vergnügen seinen Feldstraßen-Bunker verlassen, um virtuos, sehr sensibel und vorwitzig waghalsig gewitternd der Barockmusiklust zu frönen.

Gewitter und zarte Cello-Kantilenen aus dem Orchester

Puristen historischer Aufführungspraxis mögen vielleicht klangliche Effekte historischer Instrumentnachbauten und spieltechnische Affekt-Raffinessen vermissen. Aber insgesamt bereitete das dynamisch und gestisch reich gestufte, von einem satten Bassregister geprägte und hellhörig mit den Stimmen mitfühlende Orchesterspiel großes Vergnügen.

Agrippina: Die Daten der Aufführungsserie

www.staatsoper-hamburg.de - Termine am 3., 6. und 10. Juni. Tickets für negativ Getestete, Geimpfte oder Genesene: 040 / 35 68 68.