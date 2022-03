Kiel

Verschachteltes Fachwerk, enge Gassen, kleine Kemenaten und der vermeintlich böse Nachbar gleich hinter der nächsten Tür. Konstanz? Eine typische Kleinstadt mit folkloristischem Brauchtum, geistig und geistlich beschränkt. Eine Brutstätte der Vorurteile, Schuldzuweisungen und Pogrome ...

Die spannungsvolle Neuinszenierung der Opernrarität „La Juive“ von Fromental Halévy entwickelt aus einer Art Puppenhaus-Perspektive (Bühne: Valentin Mattka) ein unter die Haut gehendes Lehrstück über das fatale Ineinandergreifen von persönlichem Rachedurst und kollektiv aufkochendem Hass.

Die Gastregisseurin Luise Kautz trifft am Theater Kiel genau den wunden Punkt eines inzwischen wieder etwas häufiger gespielten Schlüsselwerks der Operngeschichte, in dem zwei jüdische Werkväter, der Texter Eugène Scribe und der komponierende Kantorensohn Halévy, das gegenseitige Hochschaukeln von Antisemitismus und Christenhass in einer persönlichen Fehde spiegeln.

Dass die vorangehende Premiere dieser Grand opéra ausgerechnet 1932 erfolgte, als die Frau des Rabbiners Posner in Kiel das weltweit ikonische Foto des Chanukka-Leuchters im Fenster mit Blick auf die Hakenkreuzfahne schoss, dient als bedeutungsvolle Fußnote.

„Die Jüdin“ von Halévy: Rachefehde der Vaterfiguren

Jude versus Christ: Beide Vaterfiguren wirken ausdrucksstark traumatisiert in der präzise charakterisierenden, bedächtigen Personenregie. Kardinal Brogni, mit Bassschwärze stimmlich faszinierend auratisch gerüstet vom Armenier Sergey Stepanyan, trägt sichtlich schwer an persönlichem Verlust und öffentlicher Verantwortung. Der vieldrangsalierte jüdische Goldschmied Éléazar hat durch ihn seine Söhne verloren. Der russische Tenor Anton Rositskiy zeichnet ihn maximal intensiv mit mal mutig fahlen, mal metallisch hell aufflammenden Tönen als durch und durch unverzeihlich Gestimmten. Der größte Jubel des ohnehin gefeierten Premierenabends ist ihm dafür sicher.

Éléazar hatte einst ausgerechnet Brognis Baby vor einem sicheren Feuertod bewahrt und als eigene Tochter aufgezogen. Die durch Angst und Verfolgung bestärkte, schließlich verhängnisvoll verblendete Ziehvater-Tochter-Liebe zwischen beiden hört man, denn auch Angélique Boudeville ist für die Titelpartie der Jüdin, die eigentlich von Geburt gar keine ist, eine grandiose Besetzung. Mit raumgreifend großem, warm und vielfarbig timbriertem, auch zu gleißender Höhenattacke fähigen jugendlich-dramatischem Sopran liefert die Französin als Rachel die allerschönste Textmelodie- und Gesangsleistung des Abends.

„La Juive“: Starke Bilder und Kostüme in Luise Kautz’ Inszenierung

Hannah Barbara Brachmanns Kostüme schälen die Menschen bedeutungsvoll unauffällig aus dem Mittelalter bis in die Gegenwart, wo ein archaisch behörnter Mob das Kapitol in Washington stürmt. Zwischendrin taucht die kaisertreue Pickelhaube genauso auf wie der Typus geschniegelt dämonische Demagoge alias Höcke oder Hitler (Matteo Maria Ferretti stimmgewaltig und fies als Schultheiß Ruggiero). Wenn mit dem Triumphbogen als Bühnenelement hochsymbolisch Kirche und Staat demontiert werden, erscheint die extremistische Gefahr für jede Solidargemeinschaft evident.

Dirigent Daniel Carlberg und die Kieler Philharmoniker unterstreichen all das mit trockenen Schlägen, betörenden Holz- und Blechbläsersoli und packender, immer nervöser treibender Dramatik. Wenn es um die Grand Opéra geht, sind sie ja längst Experten. Auch der Chor, einstudiert von Gerald Krammer, wird dem weiten Spektrum vom frömmelnden Choral bis zum zähnefletschenden Gebrüll eindrucksvoll gerecht, zumal Luise Kautz die Massen auch sehr stimmig bewegt und mit ihnen Tableaus aktiviert.

Ein kleines Wunder geschieht noch an der Seite von Prinzessin Eudoxie, die mit der chinesischen Sopranistin Mengqi Zhang stimmgewandt besetzt ist: In der gesangstechnisch sehr aufwendigen Partie ihres angetrauten Reichsfürsten Léopold, der sich für Rachel interessiert und dafür als Christ in die jüdische Gemeinde einschleicht, ist ein Einspringer der Retter der Produktion. Der österreichische Tenor Thomas Paul hatte das zuletzt vor sieben Jahren gesungen und musste innerhalb von nur drei Tagen in den französischen Text und die maximal emphatischen Noten zurückfinden. Chapeau!

Termine am 10., 15. und 17. April um 17 Uhr sowie am 24. April um 18 Uhr im Kieler Opernhaus. Tickets: www.theater-kiel.de und Tel. 0431/901901.