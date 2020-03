In schweren Zeiten für Musiker, Clubbetreiber und Event-Veranstalter soll das am Sonnabend anstehende „F*ck Corona-Festival“ als Kultur-Rarität und zugleich Seelenbalsam Wirkung entfalten. Am Konzert ohne Publikum, im Livestream zu verfolgen, wirkt auch der Kieler Musiker Tom Brakl mit.