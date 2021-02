Festspiel-Tribüne am See - Neuer Akzent an Eutins grünem Hügel

Hier geht es nicht nur um Platz für 1.900 Zuschauer. Der Siegerentwurf im Realisierungswettbewerb für den Ersatzneubau einer Freilichttribüne der Eutiner Festspiele zeigt architektonische Qualitäten auch auf der Rückseite. Und die ist nicht unbedeutend im denkmalgeschützten Schlossgarten.