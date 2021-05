„Das Ballett war die ganze Zeit in Bewegung“, sagt John Neumeier, „nur hatten wir niemanden, den wir bewegen konnten.“ Da bleibt dem Ballettchef kurz die Stimme weg in seiner kleinen Vorrede an das Publikum in der Staatsoper, wo 420 Menschen (sonst 1680) die Rückkehr des Hamburg Ballett feiern.