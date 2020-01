Hamburg

Es ist was los im Staate Dänemark. Rosencrantz und Guildenstern, die dubiosen Vögel aus Shakespeares düsteres Drama um Macht und Familie sind im Social-Media-Zeitalter gelandet; und natürlich weiß auch König Claudius, was er daran hat. „Ihre Siege waren nicht eure Siege“, schleimt er sich vor laufender Kamera beim jubelnden Volk ein und präsentiert sich als derjenige, der das Volk wieder zum Herrscher der Nation macht. Bernd Grawert zeigt einen geschmeidigen Populisten, den charmanten Tyrannen, der die Drecksarbeit den anderen überlässt. Ähnlichkeiten mit aktuellen Erscheinungen der Weltgeschichte so subtil wie unübersehbar.

Hier ist alles Fake News

Eine gute Idee von Regisseurin Jette Steckel, das Krönungsspektakel mit der Premierenrealität im Foyer verfließen zu lassen. Noch besser, Hamlets entlarvendem Schauspiel Die Mausefalle vorzuziehen und die Mordgeschichte schon nach der drohenden Belehrung, die Mutter Gertrud und König Claudius, der Brudermörder und Stiefvater, Hamlet verpassen, zu zeigen - nunmehr auf der Bühne. Ein Spiel im Spiel im Spiel, das die Realität locker vereinnahmt und das Hamlet dem königlichen Machtspiel entgegensetzt. Schein oder Nicht-Schein, wie der Dänenprinz hier den Klassiker „Sein oder Nichtsein“ wandelt – die Frage stellt sich eigentlich gar nicht mehr, weil ja alles Fake News sind. Nur die Medien dafür haben sich verändert.

Hamlet hat schon alles, was sich im Heute spiegelt

Jette Steckel kreuzt Shakespeares Dialoge mit viel eigenem kommentierenden Text. Da reicht die Spanne von schlau bis platt, und statt Komödie lässt die Regisseurin oft auch einfach Witzfigur spielen. Wenn Rosencrantz und Guildenstern mal eben eingeseift werden oder Ophelia etwas grün bewegten Geist ins Bild trägt. Dabei hat Shakespeares Drama doch schon alles, was dem Heute als Spiegel dient.

Dunkle Zeiten und düsterer Soundtrack

Über der weit aufgerissenen Bühne hat Bühnenbildner Florian Lösche eine schwarze Sonne aufgehängt. Raumfüllend drückt sie hernieder, die Schauspieler an den Bühnenrand und darüber hinaus – es herrschen dunkelste Zeiten, nicht umsonst von dem schön düsteren Sound (Samuel Savenberg) und der kratzigen Stimme der Berliner Sängerin Dillon grundiert. Hier geht Karin Neuhäusers pflichteifrigem Polonius erst die Sprache, dann das Leben verloren. Versteckt Rafael Stachowiak dessen brutalisierten Sohn Laertes unterm lachsfarbenen Zwirn. Und wenn sich Gertrud von der in blutrotes Latex geschnürten Gattenmörderin zur Mutter Erde im Landkartenrock wandelt – dann bügelt die wunderbare Barbara Nüsse das etwas aufdringliche Symbol mit ihrer schlagenden Präsenz und den tonlosen Sätzen einfach weg.

Mirco Kreibichs brillanter Hamlet

Überhaupt macht die grandiose Schauspielerschar vieles wett an diesem zusehends zersplitternden Abend. Mirco Kreibich ist ein brillanter Hamlet. Er kann alles: den manipulativen Theatermacher, den Berserker, seines Vaters Geist und den eigenen Gegner. Mit Ophelia (herrlich aufmüpfig: Marie Jung) verstrickt er sich in hübsch verliebte Grimassenspiele (so wahr war diese Liebe selten). Und nebenbei spielt er sowieso rasant verrückt. Aber auch Kreibich kann nicht verhindern, dass sich dieser Hamlet irgendwann in seinem eigenen Spiel verläuft.

Im Showdown mit Laertes verdichtet sich die Inszenierung noch einmal. Dass die Bösen – anders als von Shakespeare vorgesehen – hier ungeschoren davon kommen, ist dabei kein gutes Zeichen. Und selbst Horatio ( Jirka Zett), Hamlets letzter Getreuer, entpuppt sich am Ende als Spin Doctor, der Fortinbras als kommendem Thronanwärter schon mal in zackigem Norwegisch das Machtfeld bereitet.

