37 Krimis hat der Autor bislang verfasst; die Auflage beträgt inzwischen weit über 600.000 – und sein Ermittler Wilderich Große Jäger wurde von Schleswig-Holsteins ehemaligem Innenminister Stefan Studt per Urkunde zum Polizeihauptkommissar ernannt. Nygaard, der kürzlich seinen 70. Geburtstag feierte, findet seine Inspiration in und um Nordstrand, wo er seit vielen Jahren lebt.

Sie sind enorm produktiv, schreiben jedes Jahr zwei Bücher. Wie geht so etwas?

Mir macht es Spaß, dem Beruf als Krimi-Autor nachzugehen, und so fällt es nicht schwer, dafür Zeit und Kraft zu investieren. Darüber hinaus braucht man Disziplin. Ich bin ja mein eigener Ein-Mann-Konzern: Autor, Vorstand, Buchhalter und Hausmeister. Ich schreibe jedes Jahr zwei Bücher, und da muss man sich morgens hinsetzen und sagen: Das ist mein Tagewerk und das will ich richten.

Aber man braucht ja auch Ideen, entwickelt Fälle …

Ich verfolge da zwei Linien. Zum einen sind da die Krimis aus Husum, die einen Bezug zur Westküste haben. Wir liegen hier ja ein bisschen am Rand, abseits der Metropolen. Und wenn man hier einen Fall konstruiert, dann sollte der einen Bezug zur Region und den Menschen haben. Es wäre zum Beispiel unglaubwürdig, wenn man einen mit der Kettensäge über den Husumer Marktplatz schickte. Das wäre zwar reißerisch, aber würde nicht passen.

Warum eignet sich die Provinz so gut für Krimis?

Die Welt ist überschaubar, hier wohnen relativ wenige Menschen, man kennt sich. Man weiß, was beim Nachbarn hinter der Tür passiert. Dort einen Krimi anzusiedeln, und dann hinter der Tür passieren zu lassen, was man eben nicht für möglich hielt, das macht den besonderen Reiz aus.

Und die Nordsee …

Die Küste übt einen magischen Reiz auf die Menschen aus, ist seit jeher mit einer gewissen Mystik verbunden. Und das Geheimnisvolle - das lässt sich gut mit einem Kriminalfall verknüpfen. Das tun ja auch viele Filmemacher. Was micht dann immer verblüfft, ist, wenn wir auf Amrum oder Föhr mindestens eine Mordkommission sehen und auf Sylt gleich drei oder vier. Das entspricht natürlich nicht der Realität. Das merkt der Leser ja auch.

Sie bleiben lieber bei der Realität?

Ich bemühe mich. So gibt es in Husum auch keine Mordkommission – die sitzt in Flensburg. Meine Ermittler gehören auch nicht zur Mordkommission, verfügen auch nicht über deren Infrastruktur. Die haben die kleineren Fälle wie den Toten auf der Parkbank, oder wenn eine Segelschiff mit drei Leuten rausfährt und nur zwei kommen zurück. Und die lösen Sie eher über das Menschliche. Für die großen Fälle wie jetzt im aktuellen Buch „Falscher Kurs“ habe ich den Polizeirat Lüder Lüders vom LKA in Kiel.

Leseprobe "Hauptkommissar Große Jäger blickte gedankenverloren in den Husumer Winterhimmel. Er nahm seine Füße aus der herausgezogenen Schreibtischschublade, drehte sich im Schreibtischstuhl um, sah auf den leeren Arbeitsplatz in seinem Rücken und sagte: 'Noch ein paar Tage wie diese und Tetje Wind bekommt posthum recht.'" ("Rache im Sturm", Emons-Verlag 2019, hier können Sie weiterlesen)

Muss man als Regionalkrimi-Autor vor Ort leben?

Ich denke schon. Im Regiokrimi ist Authentizität gefragt. Und authentisch ist es, wenn man die Beschreibung der Landschaft und Menschen, ihre Denkweise in den Fall mit einfließen lässt. Ich bin gebürtiger Hamburger, habe fast immer an der Nordsee gelebt und bin des Plattdeutschen mächtig.

Sprachliche Eigenheiten gehören also auch zum Regiokrimi?

Ganz genau. Es würde nicht passen, wenn sich meine Figuren mit Guten Tag begrüßen, hier sagt man eben Moin. Der Tag nach dem Freitag ist nicht der Samstag, sondern der Sonnabend. Und hier geht man nicht ans Meer, sondern ans Wasser.

Und wie entsteht so eine Geschichte?

Wenn ich ein Buch schreibe, dann muss ich wissen, wo ich hin will. Es kann aber auch sein, dass ich die Auflösung zuerst schreibe, und dann den Weg dorthin puzzleartig zusammensetze. Die größte Herausforderung ist der Leser: Es macht ja die Beliebtheit des Krimis aus, dass der Leser miträtseln kann. Da ist für mich der Drahtseilakt, vorsichtige Hinweise zu geben und trotzdem die Spannung zu halten.

