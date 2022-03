Hans-Christian Hoth: Schauspielhaus Kiel als zweite Homebase

Kiel

Den ersten Auftritt im Schauspielhaus Kiel hat er noch im fremden Bühnenbild des Kieler Schauspiels absolviert. „Enge Wände, zwei Türen, Teppichboden – das passte mir eigentlich gut“, schmunzelt Hans-Christian Hoth. „Das Studio hatte eine enorm dichte Atmosphäre.“

1992 war das. Jochim Gehring, Inspizient am Theater Kiel, hatte den in Rendsburg aufgewachsenen Schauspieler und Kabarettisten, der damals durch die Republik tourte, im Theater Die Komödianten gesehen, ans Schauspielhaus geholt und mit Hoth das Stück „Melchior Zeiler“ entwickelt.

Zuvor galt es noch, den Intendanten Peter Dannenberg zu überzeugen, aber dann konnte es losgehen. So wurde der 92-jährige Museumswärter Zeiler, der zur Jahrhundertwende über das Leben und sein geklautes Gemälde sinniert, zum Auftakt für Hoths Geschichte mit dem Schauspielhaus, die seit 30 Jahren hält.

Das Schauspielhaus Kiel gibt ihm seit 30 Jahren Spielraum

„Das Haus hat einfach eine gute Grundstimmung“, sagt Hoth, „und ich bin wirklich dankbar, dass man mir hier seit 30 Jahren die Treue hält. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass einem so ein ganzes Haus Spielraum gibt und Termine, meine Sachen hier zu machen.“ Dazu kommt der Kontakt mit den Kollegen: „Als notorischer Einzelkämpfer, der ich bin, tut es gut, auch mal zu reden und ins Gespräch zu kommen.“

Ein bisschen fühlt es sich für ihn an wie eine zweite Homebase neben dem Theater Die Komödianten, wo er seit 1991 regelmäßig spielt. Orte, die eine Kontinuität und Sicherheit bieten, die er als freier Künstler sonst nicht hat. Auch während der Pandemie ist er im Schauspielhaus aufgetreten: „Neun Auftritte in 24 Monaten, acht davon im Schauspielhaus ...“ Das geplante Gastspiel mit „Faust“ in Tokio rückte mit Corona in weite Ferne. „Auch wenn sich das finanziell kaum gerechnet hat – wichtig war, dass ich dranbleiben konnte am Spielen. Und es war gut festzustellen, dass es noch funktioniert.“

Das Risiko gehört für Hans-Christian Hoth zu seiner Künstlerexistenz dazu: „Ich habe ja immer ohne Netz und doppelten Boden gearbeitet. Aber materiell ist man während Corona schon an die Grenze gekommen.“ Anstrengend findet er nun, „dass man immer noch mit angezogener Handbremse arbeiten muss“.

Hans-Christian Hoth zwischen Faust und Kabarett

Ein Dutzend Programme hat er sich erarbeitet, darunter einen Andersen-Abend, das „Quälgeister-Kabarett“ mit seinem Hauch Comedy und Goethes „Faust“, für den er sogar den Segen des Kieler Germanisten und Faust-Herausgebers Erich Trunz (1905-2001) bekam. „Den Faust habe ich eigentlich nur gemacht, um ihn auch mal an ein jüngeres Publikum zu bringen“, sagt er, „und wenn einem dann im Schauspielhaus die Feuerwehrleute sagen, der Faust, der hat mir gefallen, dann ist das toll.“

Der Weg hätte 1992, als Gehring ihn ansprach, auch in eine ganz andere Richtung gehen können. Hans-Christian Hoth tourte landauf, landab, war damals auch beim WDR gut im Geschäft. „Die hatten mich schon bei Rudi Carrell eingebaut“, sagt er fast ein bisschen nachdenklich. „Aber ich wollte immer meine eigenen Sachen machen.“ In den 1990er-Jahren ging das auch an Corny Littmanns Schmidt’s Theater in Hamburg, wo Hoth mit eigenen Programmen und als moderierender Pastor auftrat.

Die Freiheit des Narren im Kabarett

Hoth schätzt die geschliffene Sprache, den Eigen- und Hintersinn, den er listig auf die Bühne bringt. Gern mit der Narrenpuppe, Jahrgang 1999, die als Compagnon des Museumswärters Zeiler begann und für Hoth ein zweites Ich geblieben ist: „Der Narr hat Freiheit, Narrenfreiheit. Als mein Double kann er den Spiegel vorhalten.“ In den kleinen Leuten beackert er die großen Themen, nimmt aber auch aktuell das Gesundheitssystem oder die Geldwirtschaft in die Mangel: „Ich versuche, den Kern einer Situation oder einer Person herauszufiltern, sodass es Allgemeingültigkeit gewinnt.“

„Faust 2“ würde er 2022 noch gern mit der Geigerin Dorothea Schepelius bringen. Ein Programm mit Texten des Dichters Georg Trakl (1887-1914) ist während der Pandemie entstanden („Für die Zeit zu düster“). Und er hat, ermöglicht durch die Corona-Hilfen des Landeskulturverbands, zwei Hörbücher eingelesen, die nun in die Pressung gehen, eins davon sein Stück „La Ville Imaginaire“.

Jetzt aber schlüpft er erstmal wieder in sein Narrenkostüm, schnappt sich die Handpuppe dazu und ist Melchior Zeiler, der über das Alter, die Geschichte und die Kunst sinniert: „Die Themen bleiben ja immer dieselben.“

26. März und 3. April im Studio im Schauspielhaus. www.theater-kiel.de, Kartentel. 0431/901901