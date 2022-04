Bericht statt Lesung - Hansa48 in Kiel: Was „Katapult“-Chef Benjamin Fredrich in der Ukraine erlebt hat

Aktualitätsdruck änderte das Programm in der Hansa48 in Kiel: Statt aus seinem aktuellen Buch „Fredrich rastet aus“ zu lesen, berichtete Benjamin Fredrich von seiner gerade erst gemachten Fahrt in den Westen der Ukraine. Und schilderte, auch mittels Fotos, „viele menschliche Hyper-Skurrilitäten“.