Eckernförde

Mit der wunderbaren Sängerin Helene Blum und seiner Band tat er das im Festival-Sommer der Möglichkeiten auf nicht minder hohem Niveau – am Sonnabend in Rendsburg (Paradeplatz), im Eckernförder Hafen und vor der Kieler Wunderino-Arena. Zugleich brachten die Musiker mit dem 20 PS starken Lanz-Bulldog von 1955 nicht nur eine gute Portion Strohballen, sondern für 20 Minuten auch die locker-beschwingte Stimmung der Musikfeste auf dem Lande mit in die Stadt.

Folkmusik im Sinne Carl Nielsens

Ja, es sei zu spüren, die Leute vermissen die Musik, sagt Haugaard, dessen "Folk Baltica" im Mai dem Virus komplett zum Opfer fiel. Und er zeigte eindrucksvoll, wie sie Gemeinsamkeit und Identität schaffen kann, mit dänischer Folkmusik vom Sommerlied über eine Polka bis hin zur Eigenkomposition – alles ganz im Sinne Carl Nielsens. Der habe anfangs in armen Verhältnissen, aber reich an Musik gelebt - immer "mit offener Seele" und damit inspiriert von allem, was etwa seine Jugendzeit auf Fünen prägte.

Intendant Kuhnt "Von uns geht keine Gefahr aus"

"Endlich wieder Livemusik", begrüßte SHMF-Intendant Christian Kuhnt die stetig wachsende Zuhörerschaft an Eckernfördes Hafenspitze zu der spontanen Musik-Einlage. Und freute sich auch, dass Ministerpräsident Daniel Günther mit seiner Frau Anke vorbeigekommen war. Das sei ein wunderbares Zeichen. Erneut können man hier in aufgelockerter Platzierung zeigen, dass "klassische Konzerte kein Schlachthof sind: Von uns geht keine Gefahr aus". Daniel Günther wiederum freute sich, dass das SHMF nun auf diesem ungewöhnlichen, hygienekonformen Weg zu den Leuten komme, wenn diese in Corona-Zeiten schon nicht wie geplant zum SHMF kommen könnten.

In Dänemark sind die Vorgaben gelockert

"Ihr seht gut aus", sprach Harald Haugaard die sonnengebräuntes Publikum an und griff mit Schwung zur Geige. Am Rande klingt bei ihm später etwas Wehmut durch: In Dänemark reiche bei Konzerten laut Vorgabe ein Meter (statt hier 1,5) Abstand, liegt die Indoor-Obergenze aktuell bei 500 Leuten (hierzulande sind maximal 250 erlaubt). Doch dann tuckert der Musikfest-Trecker unbeirrt weiter nach Kiel.

