Hamburg

Am Gleis 9 3/4 ist alles Aufbruchstimmung: Stimmensalat, Umarmungen, Erwartung. Und unter den hohen Streben, zwischen Koffern, Gerenne und Getrubel, zwischen Kindern und Eltern, die auf den Zug nach Hogwarts warten, fühlt man sich sogleich wie in King’s Cross, dem legendären Londoner Bahnhof, auf dem der berühmte Zauberschüler Harry Potter abgeholt wird.

Potter-Zeit im Mehr Theater in Hamburg, wo endlich die ursprünglich für März 2020 geplante deutschsprachige Version von „Harry Potter und das verwunschene Kind“ Premiere feiern konnte. Aber in der achten Geschichte um den weltberühmten Zauberlehrling sind nicht Harry, Hermine und Ron auf dem Weg, sondern Albus, Rose und Scorpius – die nächste Generation, die hier abtaucht in die Vergangenheit der Eltern, um ein bisschen am Verlauf der Geschichte zu drehen …

„Harry Potter und das verwunschene Kind“: Eulenpost, maulende Myrte und dunkle Mächte

Dann schwirren auch schon die Zauberlehrlinge, wehen Umhänge, fliegen Besen, schießt Feuer über die Bühne, tauchen Figuren auf wie aus dem Nichts – etwa aus dem Kamin von Schulleiterin Minerva McGonagall. Der sprechende Hut ist dabei – und ordnet, oha, den Potter-Sprößling Albus ausgerechnet den Slytherins zu, mit denen Vater Harry doch im Clinch lag. Und nun ist ausgerechnet der Sohn seines Peinigers Draco der beste Freund von Albus.

Zur Galerie Großes Kino und kleine Szenen verbinden sich im Theater „Harry Potter und das verwunschene Kind“.

Die Eulenpost fliegt kurz mal vorüber, die Maulende Myrte (Glenna Weber) hat einen prima überdrehten Auftritt. Und Voldemorts dunkle Macht kommt als Mischung aus Matrix und Metalheadz.

Das Regie-Team um John Tiffany spielt Kino

John Tiffany und sein Regie-Team haben das im ganz auf Potters Welt gestylten Theater dynamisch in Szene gesetzt. Sie spielen Kino mit fließenden Überblendungen, bombastischem, zuweilen etwas überlauten Soundtrack und aufwändigen Effekten.

Die Theatermacher tun gut daran, dazwischen auch das Kopfkino ihres Publikums in Gang zu setzen. Etwa, wenn sie beim Trimagischen Turnier auf dessen Bebilderung verzichten und dem Theaterpublikum nur die johlenden Zuschauer als Spiegel vorhalten. Oder wenn sich auf der offenen Bühne aus ein paar variablen Treppen, einer Armada von Koffern und Türen im fliegenden Wechsel Züge, Gemächer, Situationen zaubern lassen.

Magie im vollen Einsatz: Auf der Potter-Bühne, blitzt und flammt und zischt es, wie es sich für Zauberlehrlinge gehört. Quelle: Manuel Harlan

Aber Joanne K. Rowling und Ko-Autor Jack Thorne erzählen ja auch eine Bildungsgeschichte, von Kindern, die erwachsen werden und sich emanzipieren. Und von Eltern, die damit auch erstmal klarkommen müssen.

Und wenn man sie sieht, in den Verwandlungen, die sie alle im „Zeitumkehrer“ durchmachen, die ausbrechenden Glieder, Körper, die beben und sich in alle Richtungen verzerren, weil sie noch nicht wissen, wohin – dann wird ganz klar, dass Teenagersein nicht bloß Ponyhof ist, sondern auch viel mit Angst und Einsamkeit zu tun hat.

Harry Potter in Hamburg: Nölige Teenager und Väter neben der Spur

Das Ensemble macht das gut. Vincent Langs Albus Potter als überzeugend nöliger Teenager, der den Vater erstmal verlieren muss, bevor er ihn wieder findet. Scorpius Malfoy stellt ihm Mathias Reiser als Klassiker des übereifrigen Nerds an die Seite – sehr kieksig überdreht und richtig gut, als er allein die Vergangenheit entdeckt.

Daneben die Väter, mit denen die Jungs hadern: Markus Schöttl ein Harry zwischen allen Stühlen – überfordert von der Vaterrolle und der eigenen dunklen Seite. Alen Hodzovic ein düster vergrübelter Draco.

Keine Frage, das hier ist ein Vater-Sohn-Ding – daneben aber bewähren sich die Eltern auch als unerschütterliche Fünf-Freunde-Gang, sehenswert vor allem Jillian Anthony als tatkräftige Hermine und Sebastian Witt als tapsiger Ron.

Und dann ist da noch Delphi, das Mädchen mit dem sprechenden Namen, das den Freunden auf die Zeitreise hilft. Und die Kristina Peters zwischen lässigem Riot Girl und dunkler Seele auspendelt.

Hinter den Kulissen Damit die Magie auf der Bühne wirkt, hat das Team hinter den Kulissen einiges zu zaubern: 42 Zauberstäbe sind dafür während der Vorstellung im Einsatz. Und 60 Umhänge helfen bei den Bühnenwechseln, lassen Figuren erscheinen und verschwinden. Dazu gehören 560 Kostüme und 100 Perücken für die 35 Schauspieler und die zwei Kinderdarsteller – die müssen manchmal sehr schnell aus einem Kostüm ins andere schlüpfen. Die verschiedenen Lichtstimmungen zaubern 1200 Scheinwerfer auf die Bühne; dafür wurden 35 Kilometer Kabel verlegt. Und dann ist da noch die Bühne – auf der wurde ein Gewicht von 18 Elefanten verbaut, nämlich 42 Tonnen material im Dach und 70 Tonnen im Boden.

Zwei Stücke und gute fünf Stunden dauert es, bis die Geschichte erzählt ist, alle Zwiste gelöst sind – ohne Pausen und bei der Voraufführung wegen einer technischen Panne etwas länger. Dass das vor allem im zweiten Teil auch mal nachlässt in der Spannung, lässt sich verschmerzen.

Lieber ergibt man sich diesem magisch erzählsüchtigen Pop-Up-Bilderbuch, das die Inszenierung aufblättert. Auch, weil bei aller Action und der rasanten Zaubershow immer wieder der Charme des Handgemachten mitschwingt.