„Bitte jetzt absolute Ruhe. Wir zeichnen auf!“, ruft der Aufnahmeleiter durch Deutschlands größte Reetscheune. Unter den Fachwerk-Balken im Zentrum haben sich Streicher des NDR Elbphilharmonie Orchesters auf Anderthalb-Meter-Abstand verteilt. Die Klarinettistin Sabine Meyer, die sich am Rand vor ihnen bereit macht, war im Jahr 2018 Porträtkünstlerin beim SHMF, das nun durch Corona einen „Sommer der Möglichkeiten“ auf alternativen Gleisen ausprobiert. Sie ist Teil eines erstaunlichen All-Star-Solistenensembles aus den Jahrgängen 2014 bis 2020, die dem „ Eröffnungsfest“ im Rundfunk Glanz verleihen sollen.

Rundfunk-Produktion in Deutschlands größter Reetdach-Scheune

Die gewählte Location, von der Stahlberg-Stiftung in Bestform versetzt, glänzt nicht nur draußen in der Juli-Sonne. Drinnen sorgen etliche Scheinwerfer für Lichtstärke, damit die drei Digitalkameras die beteiligten Künstler bestens in den Fokus bekommen. Eine Visagistin kämpft in aufzeichnungsfreien Sekunden für HD-tauglich matten Teint. Kabel von vielen Mikrofonen laufen wie Lebensadern zu den Ü-Wagen des NDR draußen vor dem Tor.

Sabine Meyer und Reiner Wehle als Mendelssohn-Solisten

Chefdirigent Alan Gilbert geht spürbar gerne auf die sprudelnd rasche Gangart des wie entfesselt aufspielenden Solisten-Ehepaars Sabine Meyer und Reiner Wehle ein. Die haben Felix Mendelssohns erstes Konzertstück für Klarinette, Bassetthorn und Klavier in einer Orchesterfassung ohne Bläser (das Verbot von Blasinstrumenten im Orchester fiel erst Anfang der Woche ...) mitgebracht, das sie wegen der „Gleichberechtigung der Soli“ ( Sabine Meyer) in der Holzbläser-Familie schon lange sehr schätzen und pflegen. Außerdem schwärmt sie vom verträumten Mittelsatz, wo ihre Klarinette so schön singen dürfe.

Sabine Meyer und das Streben nach Perfektion

Zwischen den Takes der Aufzeichnung hadert die prominente Lübecker Musikhochschulprofessorin denn auch weniger mit Kinken im Stück als mit ihrem schicken roten Schultercape. Aber auch als Musikerin ist sie natürlich Perfektionistin. Kleine Wackelkontakte werden kurz mit den über Lautsprecher zugeschalteten Tonmeistern abgestimmt: „Den Schluss müssen wir noch mal machen. Der ist anstrengend, schon weil man da nirgendwo atmen kann.“ Also noch mal tief luftgeholt, die Arme ausgeschüttelt – und nochmal.

Zurück zum Konzert vor Publikum

Als sich an anderer Stelle nach interner Abstimmung zwischen Meyer und Wehle ein kleiner Stolperstein eingeschlichen hat, kommt Entwarnung aus dem Off: „Das ist selbst für die Hörfunkfassung kein Problem; das kann ich schneiden und aus dem anderen Durchlauf nehmen.“ Sabine Meyer kennt das ja, so wird sie später sagen, zur Genüge aus ihren unzähligen CD-Produktionen. Auch das Musizieren ohne Publikum. Trotzdem freut es sie sehr, dass sie gerade beim Hochrhein Musikfestival in der Schweiz mit Sol Gabetta in einem echten Konzert erstmals wieder auftreten konnte – vor lediglich 50 Zuhörern, aber immerhin!

Avi Avital ersetzt bei Bach die Violine durch seine Mandoline

Nach kurzer Pause wird zu Mendelssohn Vorbild Bach gewechselt. Und eine Mandoline ersetzt im barocken Concerto die Violine. Avi Avital, Porträtkünstler 2017, ist darauf ein Meister, lässt die Töne pritzeln wie Champagnerbläschen. Entsprechend wünscht er sich in der Anspielprobe vom Sound der Elbphilharmoniker eine „leichtere Textur“. Ist der Schweiß weggepudert und das empfindliche Zupfinstrument noch ein weiteres Mal durchgestimmt, kann das vielköpfige NDR-Team wieder zur Aufzeichnung von Bild und Ton wechseln.

Beitrag zum Beethoven-Jahr: Sol Gabetta mit Kristian Bezuidenhout

Im barocken Herrenhaus haben inzwischen die argentinische Cellistin Sol Gabetta und der südafrikanische Pianist Kristian Bezuidenhout Beethoven geprobt. In der illustren Reihe fehlt nur die Geigerin Janine Jansen, die aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen musste. NDR-Fernsehmoderatorin Julia Westlake führt mit allen Angereisten Interviews, die das TV-Format auflockern werden. Wenn es auch da gut läuft, wollen die SHMF-Porträtkünstler aus dem Nähkästchen ihrer jeweiligen Festivalsommer plaudern.

Factbox:

Das Eröffnungsfest 2020 wurde auf Gut Hasselburg ohne Publikum aufgezeichnet und wird am Sonntag, 5. Juli, um 20.15 Uhr im Fernsehen auf 3sat sowie ab 20.05 Uhr im Hörfunk auf NDR Kultur gesendet. Nach der Erstaustrahlung ist es für zwei Monate in der ARD Mediathek abrufbar. Unter der Leitung von Chefdirigent Alan Gilbert spielt das NDR Elbphilharmonie Orchester die „Holberg-Suite“ von Grieg. Solisten in Konzerten von Bach, Boieldieu und Mendelssohn sind Avi Avital (Mandoline), Xavier de Maistre (Harfe) sowie Sabine Meyer und Reiner Wehle (Klarinette und Bassetthorn). Außerdem ist der Schlagzeuger Martin Grubinger mit Makis „Thirteen Drums“ zu erleben. Und die Cellistin Sol Gabetta spielt mit Kristian Bezuidenhout Beethovens A-Dur-Cellosonate op. 69.