Seit langem ist Simone Eckert ein preisgekrönter Star in der Szene „Alte Musik“ und mit ihrem Spezialisten-Ensemble Hamburger Ratsmusik international, aber auch regional im deutschen Norden, auf Gottorf, in Bordesholm, Kiel, Preetz oder Eckernförde bestens bekannt.

Corona: Katastrophal für freischaffende Musikerinnen wie Simone Eckert

Zwar ist gerade auch sie als freischaffende Musikerin hart durch viele Konzertabsagen aufgrund der Corona-Pandemie getroffen und mit Beteiligung am Kulturfestival SH der Landesregierung um Schadensbegrenzung bemüht (Auftritt am 2. August, 19 Uhr im Rider’s Café Lübeck).

Corona: Traurige Lähmung, neu erlebter Dialog mit dem Publikum

Simone Eckert: „Als im April der erste Corona-Schock überstanden war, habe ich mir fest vorgenommen, nicht ins Jammern zu verfallen und die Zeit sinnvoll zu nutzen. Das ist mir lange gelungen, aber ich habe in den vergangenen drei Wochen doch gemerkt, dass ich eine traurige Lähmung entwickelt habe. Am Sonntag jedoch hatten wir das allererste Konzert in der Hamburger Kunsthalle – mit echten Zuhörern! Das war wunderbar belebend. Der Dialog mit dem Publikum hat enorm gefehlt.“ Mit der jüngst beim bayerischen Label Hänssler Classic erschienenen CD-Produktion, aufgenommen im Februar 2019 im fränkischen Kloster Heilsbronn, hat sie gerade wieder besondere Aufmerksamkeit verdient.

Haydn , Hammer , Stamitz : Entdeckungen in Ludwigslust

Schon häufiger hat die Jordi-Savall-Schülerin und Musikwissenschaftlerin Schätze im Archiv von Schloss Gottorf gehoben. Diesmal führte ihr Weg über die Mecklenburgische Landesbibliothek nach Ludwigslust, wo die Hofkapelle von Herzog Friedrich Franz I. von Mecklenburg-Schwerin in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts beachtliche Qualität entwickelte. Dort entdeckte sie in alten Handschriften Repertoire für „ihre“ Viola da gamba, weitere Streicher und zwei Hörner – offenbar eine einst geschätzte Klangfarben-Kombination, der man tatsächlich einen gewissen Reiz bescheinigen kann.

Reizvolle Klangmixtur: Viola da gamba, weitere Streicher und zwei Hörner

Dass dabei sogar ein Divertimento von Joseph Haydn zutage trat, hat seine Wurzeln im Burgenland, wo ein gewisser Franz Xaver Hammer in Haydns Hofkapelle auf Schloss Esterházy als Cello- und Gambenvirtuose Dienst tat. Über Pressburg wechselte der nach Ludwigslust, wohin er Haydns Werk wahrscheinlich mitbrachte, selber im Unterhaltungsgestus für diese Besetzung komponierte und auch ein reizvolles Sextett von der Mannheimer Größe Carl Stamitz gepflegt hat. Die beiden eingespielten Stamitz-Werke hat auch Eckert besonders ins Herz geschlossen. Unter dem Motto „ Haydn & Friends“ ist so eine nobel unterhaltsame CD mit warm getönten Klängen entstanden.

Warm getönte Farben und Impulse durch das SHMF

„Eine warme Farbe trifft es genau. Wie ich die eigenwillige Besetzung mit den Hörnern zum ersten Mal mit Kollegen musizieren konnte, war ich auch sehr positiv überrascht“, so Eckert. An diesem Programm tüftele sie übrigens schon seit über dreißig Jahren. Damals sei der Aufwand, die Noten aus den Manuskript-Stimmen zu erfassen, noch enorm gewesen. Vor zehn Jahren gab es erste Praxistests. Und 2016 kam der Haydn-Schwerpunkt des SHMF als neue Motivation dazu.

Naturhörner: Heikle Partien für die Bläser-Spezialisten

Schwierig sei es stets gewesen, Bläser zu finden, die die teilweise enorm anspruchsvollen Partien auf Naturhörnern überhaupt spielen konnten. „An dem Haydn-Divertimento sind schon berühmte Leute und ganze Plattenproduktionen gescheitert.“ Christoph Moinian, Solo-Hornist in Schwerin, und Oliver Kersken, sonst im Freiburger Barockorchester oder bei Concerto Köln gefragt, seien Glücksgriffe für die CD-Aufnahme gewesen.

Joseph Haydn und das Baryton : Trios für den Fürsten Esterhazy

Dass Eckert dazu ausgewählte Trios für Baryton von Haydn kombiniert, macht Sinn: Das (oder der) Baryton ist keine Singstimmen-Lage, sondern ein der Tenor-Bass-Gambe verwandtes Streichinstrument mit sechs Hauptsaiten, das zusätzlich Resonanzsaiten enthält, die Mitschwingen oder sogar von hinten durch ein Fenster im Hals angezupft werden können. Da Haydns Fürst Esterházy es liebte und spielte, entstanden für ihn über 170 heute kaum bekannte, aber hörenswerte Werke am Neusiedlersee. Auch so ein Hotspot ...

Haydn & Friends beim Label Hänssler Classic

Haydn & Friends. Simone Eckert, Hamburger Ratsmusik. Werke von Joseph Haydn, Franz Xaver Hammer und Carl Stamitz. Hänssler Classic