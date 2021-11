„Vlad Smash!“, das neue Wuchtwerk der Kieler Hardcore-/Metalrecken Vladimir Harkonnen erschien schon im letzten Jahr; am Freitag konnten Band und Fans endlich das Release-Konzert plus Bandjubiläum in der vollen Kieler Schaubude feiern, die bereits an diesem Abend das 2G-Konzept umsetzte.